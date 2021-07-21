疫苗之亂蔓延迄今，由於疫苗短缺，人民陷入恐慌，政府無法掌握到貨量，卻戲稱，猶如訂購冷凍雞腿，人家不出貨，又有什麼辦法？人命關天，國人保命第一針，竟仰賴美國和日本的捐贈，作為一個有錢的國家，這是很奇怪的事。

政府官員如稍懂國際貿易和熟讀外語，採購疫苗是一件很單純的事。政府手上有錢，有權，有專業，應由政府單位出面採購，卻委由民間橫生枝節，傭金加碼，巧施所謂「保密協定」，暗藏不可告人之事。因為疫苗的科學數據及價格是公開的，如有枝節，應來自買方的要求。如果是高價搶貨，則會優先取得疫苗，但這現象並未出現。

筆者於1997年3月19日口蹄疫爆發時，擔任農委會政務副主委，督導畜牧產業。口蹄疫爆發時，農林廳衛生試驗所檢出是O型及A型的混合型。為釐清病毒，將病毒株檢體急送英國Pirbright實驗所診斷。斷定為O型後，立即請農林廳家畜衛生試驗所進行疫苗採購，但該所欠缺經驗，依法辦理、進度緩慢，遲至4月5日始進行公開招標。筆者憂心如焚，又不能直接指揮省級機關。雖然於4月5日在台大醫院進行摘除甲狀腺手術，於手術後第3日，不顧醫師的叮囑，偷偷溜回農委會，親自解決疫苗短缺問題。

由於阿根廷是畜牧大國，有成功消滅境內口蹄疫範例，又擁有O型疫苗的製藥廠，於是先給畜牧處同仁作說明後，即在畜牧處公室電話聯絡阿根廷駐台北代表Desmaras 大使，請他轉報政府協助我緊急採購500萬劑O型口蹄疫疫苗。第2日大使回報阿根廷政府願合作，我當天又溜回農委會坐鎮畜牧處親自聯絡，親擬致阿根廷經濟部食品暨衛生署Luis Barcos署長函，請其報價500萬劑疫苗，並請其提供何時可交運，分批或整批，疫苗效力等資料，我表示將開據信用狀付款，並請其派專家來台指導，並告訴他讓我以農委會副主委身分出具保證函給大使做擔保。

阿根廷接獲我所做安排，立即於8日報價每劑到岸價0.38美元，獲由此價格後，我將整理好之資料，交給家畜衛生試驗所，囑委托中信局進行政府直接採購，並將此決定於9日致函阿根廷駐華代表，明示此函並做我政府之擔保。Barcos署長於收到我致函Desmaras大使函提供擔保後，於4月9號立即復函，並表示阿根廷政府決定予我人道協助，將疫苗由每劑0.38美元降為成本價0.26美元(CI F)，遠低於跨部會疫苗危機處理小組每劑台幣42.5元，同時就疫苗之使用，並派兩名專家自費來台指導。

筆者處理此採購案，事先未呈報主委，坐鎮畜牧處辦公室聯絡用西班牙語，同仁也聽不懂，致在農委會二度跨部會口蹄疫危機處理小組提出之報告中，提到向阿根廷採購疫苗乙節，第一次提起表示是「經由外交途徑緊急向阿根廷採購」，第二次報告中提起，係「向阿根廷農業部緊急採購」，由於筆者自認事該當為，既已順利解決疫苗，故未在會議中當場更正。本案筆者於4月7日電話聯絡開始，至9日全部定案。僅為時4天時間，筆者當時僅是農委會副主委，成本只有公用長途電話和傳真，事在人為，這真是不一樣的疫苗採購。（作者為前農委會主委）

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