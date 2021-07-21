今年3月18日，中、美雙方在阿拉斯加舉行了2+2高層對話，與會的大陸中央外事委員會主任楊潔篪曾經當著美國國務卿布林肯與國家安全顧問蘇利文的面，堅定的表示：「美國不能以實力原則，居高臨下的向中國說話，因為中國人不吃這一套。」正義凜然之氣溢於言表，一吐中國百餘年來飽受歐美列強欺凌的怨氣，實現了中國從「站起來」、「富起來」到「強起來」的「中國夢」，博得所有中華兒女的喝采與好評。

其實，在楊潔篪的發言中，一方面表達了承認美國仍然是世界第一的超級強權地位，但是另外一方面，也義正嚴辭的對美國霸道的霸權心態與行徑提出了最嚴厲的指責。換句話說，即使美國是世界第一的超級強權國家，可是美國絕對不該因此凌越了國際文明社會應該遵守的基本法則，就是國與國的地位不論大小，都是一律平等的。也從根本違反了美國憲法最為人稱道的「人生而平等」的立國精神，美國如此自毀長城，糟蹋自己的基本信念，如何得到世界的尊敬，又何以領導全世界，這是美國價值的破產，更是美國人的悲哀，美國的沒落，乃是必然的結果。

在這種情形下，中國挺身而出，率先挑戰「美國說了算」的霸權主義，認為應該回歸世界各國地位平等的普世價值。北京當局更進一步定調，今後要採取「平視世界」的立場，開展與世界各國的外交關係。這與1955年周恩來主張的「和平共處五原則」不結盟國家共同遵守的國際不成文法，頗有異曲同工之效。

在此同時，大陸各級政府也開始積極學習「平視世界」的基本理念與具體做法，以破除中國人因近代長期的積弱，對外國人與外國文明（特別是歐美國家）普遍具有自卑感的心態，重振民族自信心，發揚中國文化「以禮待人」、「以禮敬人」的傳統，養成不卑不亢的大國風範，要與「世界上以平等待我之民族」，互相尊重，互相扶持，平起平坐，共創新世紀的新文明。而對「不能以平等待我之民族」，如美國這樣的霸權國家，中國決定不再容忍他們的霸凌，不再以大局為重，務必要以維護國家尊嚴與民族利益為至高原則，做必要的反擊與自衛自保。為此，北京當局更決定將所擁有的超限先進科技與武器，如極音速導彈、電子干擾技術，做適度的公開，發揮「威嚇」的效果，以挫美國自以為領先的軍事力量，知所節制，達到不戰而屈人之兵的最高境界。

大陸決定「平視世界」，目的就是要對付美國，要讓美國也要學習「平視世界」，不再自以為是，不再氣高趾揚，不再習慣性的「俯視世界」，對「非美」的國家與人民頤指氣使。以此觀之，中國倡導的「平視世界」必將成為未來國際社會遵循的法則，美國的多行不義，已經受到世界各國的反感，一股國際的「反美風潮」也將蓄勢待發，美國的衰落在所難免。尤其，近日爆發的美國拜登政府仍然在監聽歐盟各國領袖的電話通聯事件，更是令人吃驚，美國還算是一個有文明的國家嗎？世界各國還要忍受美國如此的倒行逆施多久呢？

就在國際性的「平視世界」即將成為世界潮流之際，台灣是否也能響應「平視世界」的風潮，平視美國、平視日本，平視大陸呢？還是依舊奉行「逢中必反」的鐵律，無視世界的改變，反對「平視世界」，寧可依然「仰視美國」、「仰視日本」，唯獨要「俯視大陸」，做美、日的馬前卒？（作者為國立高雄科技大學前校長）

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