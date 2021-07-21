衛福部食藥署堅持不公布審查專家名單、不公開審查會議的「兩不原則」，通過了高端疫苗緊急授權使用(EUA)。審查過程疑雲重重。

食藥署長吳秀梅先前表示，專家審查會議邀集包含藥學、毒理學、臨床醫學等各類專家，至於21位專家究竟是誰，吳秀梅閃爍其詞。高端疫苗爭議不斷，炒股、護航傳言不絕，不公佈審查者名單，外界如何得知審查者真的是相關專業的專家?政府說謊成性，誰知審查委員有沒有臨陣換將?全數換上自家人，自審自爽?

吳秀梅說，審查會議，除主席不參與投票外，18人同意、1人補件再議、1人不同意，通過審查。並透露，與會專家指勾選「同意、不同意」，不必填寫理由。如此審查會議，形同兒戲!蓋訓練過的猴子也能聽命勾選「同意、不同意」，何須專家參與?

隔天，指揮官陳時中補充說明:「同意的18人當中，3人完全同意、15人有條件同意，1人要求補件、1人不同意。」有條件同意的意思是當條件被滿足時，才予以同意，那麼，15人所提條件是甚麼?難道，他們所提條件就是不能公佈與會者名單嗎?是擔心外行審查，遭人物議?還是擔心學官商勾結的情結曝光?

再隔一天，蘇貞昌說，EUA審定程序有嚴謹紀錄，「未來都會讓大家看到。」既然如此，何不馬上公開，以昭公信?莫非，這當中有見不得人的事兒?需要時間來做虛弄假?

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