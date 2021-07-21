就為了出戰東京奧運的國手沒搭上商務艙，蔡英文、蘇貞昌，又是忙著道歉，又是忙著究責。

奇怪是，疫情爆發迄今，台灣防護醫療器材缺缺、疫苗採購黑箱亂套、疫苗接種特權橫行，確診死亡率創下位居世界前沿的羞愧成績，接種日本捐贈的AZ疫苗，死亡數超越他國，只見官員忙著找藉口、推責任，發動網軍攻擊批評者，卻從來不見蔡蘇出面說聲對不起！

蔡蘇掌權日久，官痞嬉戲成習，關天人命不當回事，反倒是奧運選手搭不上商務艙，會引發網民暴動，影響選票流向，更叫官痞操心。

蔡蘇的道歉很虛無，很假仙。既然是包機，既然有防疫要求，商務艙，經濟艙打散了坐，不就得了？哪裡需要假惺惺地責備官員升等，選手憋氣坐Y艙？至於誰該坐商務艙，誰該坐經濟艙？抽籤決定，可也!難道，除了戴資穎，其他選手就不是世界第一、金牌選手？

依官場習性，商務艙名單應該早在政院派遣唐鳳時就決定好的，唐鳳取消行程，誰會想到要更改商務艙名單？試想，蔡政府接種疫苗的順序是「官員優先，特權先行」。奧運選手搭機艙等的安排，揣摩上意，不也應該是如此嗎？

這年頭，像蔡英文有犧牲奉獻節操，願意拿自己的生命做賭注，接種高端疫苗的人太稀少了！又有哪一個官員、總教練願意委屈自己坐經濟艙呢？

蔡蘇若是真誠道歉，應該加派兩架包機，全體代表團通通搭乘商務艙回台！幾十億的疫苗採購費都不翼而飛了，誰在乎多包兩三架專機！

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