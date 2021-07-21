最近因為鴻海集團（永齡基金會）、台積電與大陸上海復興醫藥簽訂購買BNT疫苗合約，引發稱謂有無矮化我國格的爭議。尤其是上海復星醫藥在簽完合約後，公告「該等疫苗將被買方捐贈予『台灣地區』疾病管制機構用於當地接種」，更似有坐實矮化我國格之嫌，險些讓此多方簽訂的疫苗採購合約破局。最終因「台灣地區」係我「兩岸人民關係條例」的正式法律文件用語，才使得此疫苗合約得以簽署，解台灣疫苗短缺之急。

在疫苗採購合約完成後，行政院發言人對外表示國家尊嚴、地位保住了。對於政府念茲在茲要維護國家尊嚴，相信國人無不贊成，也點滴在心頭，否則不會用817萬選票讓現政府連任，只是國家尊嚴的內涵容或有商榷的餘地。過去有不少國人認為以中華台北的觀察員身分參與世衛大會，是國格矮化的象徵，堅持要用台灣的名稱與會。如今卻連用中華台北參與亦不可得，國家尊嚴有維護了嗎？

若去年東洋藥品循永齡基金會、台積電同樣模式，與復星醫藥簽約取得疫苗，不介意簽約恐有礙國家尊嚴之嫌，台灣應該早已取得3000萬劑BNT疫苗，疫苗短缺問題應不致如此嚴峻。若台灣不缺疫苗，試問需要接受美日兩國捐贈500多萬劑疫苗救急嗎？台灣被納入外商公司都認定的大中華區比較沒有尊嚴，還是有能力購買疫苗卻接受捐贈比較沒有尊嚴？

台灣因未購足疫苗，使百姓沒有群體免疫力，導致今年5月疫情爆發時，必須透過三級警戒方式來防堵疫情擴散，也對百姓經濟生活造成重大衝擊。對此，國際媒體彭博社不僅在5月分析，台灣可能陷入「沒事 - 疫情爆發 - 封鎖活動 - 疫情緩解 - 解封 - 沒事 - 疫情爆發」的循環中，6月更公布台灣「防疫韌性排名」跌至倒數第10的44名，如此比較有國家尊嚴嗎？

此外，全球知名的經濟學人雜誌，根據「交通」、「休閒活動」與「商業活動」三大指標有多接近疫情前正常狀態，調查全球50個國家疫情後生活的「正常指數」，台灣竟在此調查中名列倒數第二名，僅勝過馬來西亞。更遑論台灣需要接受人均國民所得低於台灣約1萬美元的立陶宛及斯洛伐克捐贈疫苗，試問在此情況下，國家尊嚴有被保住嗎？

相信沒有一位國人會認為保住國家尊嚴不重要，但是要如何保住卻大有學問。疫苗短缺使得台灣從防疫優等生淪為後段生，若這是保住國家尊嚴所必須付的代價，相信大部分的國人也不會同意。政府大力維護國家尊嚴的結果，卻是讓國家尊嚴受損，說明策略需要調整。否則愈維護受損愈嚴重，叫眾百姓情何以堪！（作者為南華大學國際事務與企業學系副教授）

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