近日媒體報導，立陶宛將於10月至11月間在台北設立辦事處，相對的，台灣也將在維爾紐斯設立代表處，這是許多年來在此一地區設立的第一個新館處，也讓我回憶起20多年前一段有關波海3國的往事。

1997年擔任立委時，我曾經和跨黨派的立委同仁一起推動台灣與波海3國的合作交流，當時朝野政黨之間的關係比較和睦，多位立委同仁決定合作成立跨黨派的「波海3國友好小組」，由我擔任祕書長，積極推動雙邊經貿關係與民間交流。

我們特別安排了一個包含立委、台商和一般民眾的訪問團，在1997年7月間經華沙、莫斯科，接下來從聖彼得堡乘3輛大巴士親訪3國，前後約半個月左右。以後許多年裡，我自己還多次到這一地區參訪，並撰寫了多篇調查報告和旅行紀實。

當時外交部已在拉脫維亞首都里加設立代表處，先是設立總領事館，後改為代表處，台、拉雙方經貿關係一向比較密切，占台灣與波海3國總貿易額的78%；至於愛沙尼亞和立陶宛則與中國大陸互動密切。

在訪問團親自接觸與交流後，雙方關係拉近了不少，立陶宛方面表達歡迎我方前往設立館處、加強合作（不限經貿）的意願。但終因雙方貿易量不大，以及政府外交預算有限，從2000年以來，台灣歷經多次政黨輪替，始終未能進一步將雙方關係提升。

立陶宛是波海3國中國土面積最大的國家，有65200平方公里。1991年蘇聯解體，宣布獨立時人口約370萬人，係以立陶宛族為主，至於俄羅斯族不到10%，在波海3國之中占比最低。至於鄰國愛沙尼亞人口只有150萬人，其中俄羅斯人占25%；而拉脫維亞總人口不過250萬人，但俄羅斯人卻占3成以上。

在經濟發展方面，3國中以愛沙尼亞最為富裕，平均國民所得超過26000美元；至於立陶宛則較低，平均約在20000美元左右，一般民眾每月的薪資約為1000歐元上下。

從本世紀初以來，由於市場轉型面臨困境，以及遭遇2008年的金融危機，導致立陶宛人不斷移出，迄今已有近1/3民眾移往國外，全國總人口降至270萬人。其結果導致勞動力不足、薪資上漲，人口老化日益嚴重。為了因應人口下滑趨勢，立陶宛國會決議縮減高等教育的規模，合併大學，並減少高等院校的數量。

從今年起，立陶宛政府改變了一貫的對華政策，退出中國大陸主導的「中國中東歐17十1合作機制」，並拒絕中國大陸對該國第一大港卡來帕達改建計畫的投資。

2020年中、立雙方的貨物進出口總額為22.9億美元，同比增長7.6%。其中，中國大陸自立陶宛進口約18億美元，立陶宛自中國大陸進口4.87億美元。相較之下，台灣出口至立陶宛則是1.08億美元，立陶宛出口至台灣則為3211萬美元，很顯然，兩岸實力懸殊。基於此，若要強化雙邊關係，則夯實經貿交流及民間互惠合作，才是持續發展的重中之重。

（作者為中國文化大學教授）