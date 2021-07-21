一個商務艙、經濟艙的爭議，搞到蔡總統、蘇院長要出面說明道歉；搞到一個部長、一個署長要鞠躬哈腰。那位署長且為了要「顧全大局」、「斷尾求生」，不得不黯然辭職。

出國比賽，尤其是世界性的大賽，誠大事也。台灣雖小，但從不缺錢。從台北到東京，兩個多小時，天涯比鄰，坐什麼艙、住什麼房，其實跟什麼「舟車勞頓」沒太大關係，但是卻和「氣持」（日語），也就是和台語的「氣毛」有關。

須知，任何比賽，選手才是主角，其他一干人等，不過都是配角、打雜，或是龍套。如今卻是配角搶戲搶出頭，搭商務艙，住四星房；卻把主角擠在經濟艙，住三星房。請問這是不是官本位在作祟，這讓那些選手情可以堪，還能認真演出嗎？

就這件「艙禍」中，蘇貞昌說他會「事後究責」，還說他是「選手抵日後才知道有這件事」。請問，你會相信真的可以這樣，和真的是這樣嗎？為什麼要「事後追究」，不可以劍及履及，打鐵趁熱嗎？為什麼見到自己人就可以「先按下不表」，見到「非我族類」卻又「急如星火」，有時還不惜「無限上綱」的趕盡殺絕？至於說什麼「事後方知」，更是天方夜譚，2300萬人都知道怎麼回事時，蘇某是在睡懶覺？

本末倒置，主從不分，指鹿為馬，是非不明，正是這個政權的看家本領。出國比賽如此，防疫作戰如此，凡百舉措，莫不如此。於是在種種荒腔走板中，我們的社會千瘡百孔，我們的人心百孔千瘡，而就在這一片瘡痍滿目中，我們看到的卻是敷衍塞責，官官相衛，文恬武嬉、爭名逐利，這就不得不讓我們懷疑，一些主事者，是不是頭上生瘡？否則怎會傖鄙若此。每一思及，國事權柄竟握在這些人手中，不禁有「悲風驟至」的淒冷。

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