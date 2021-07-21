民進黨熱衷於認知作戰，滿腦子充斥著作戰的戰略、戰術與步數，然後以己之心度人，看到的盡是敵人的身影及火炮。即使是友軍，只要不屬於自己麾下，也會被歸為敵軍或是敵人的友軍。

抹紅「民進黨同路人」

絕非醜化民進黨，荒唐的現象已經發生。PTT是年輕人各抒己見的言論平台，現在被民進黨政府狠狠盯上。先前親綠營寫手林瑋豐自導自演，偽裝對岸網軍貼文，然後用來抹紅八卦板，被逮個正著，證明民進黨掛在嘴上的認知作戰，根本是自己編導的假戲，然後嫁禍於人，事發後推托與己無關，但眾人都不相信。不料一波未平，一波又起，民進黨出動國家機器，由國防部智庫國防安全研究院與經濟部智庫資策會擔綱演出，在聯合出版的《激化情緒對立的口水戰：PTT八卦板COVID-19疫情輿論分析》中，直接點名PTT八卦板配合中共對台作政治宣傳。

這份報告煞有其事，針對今年1至5月八卦板的28萬6552篇po文與943萬2306則留言加以分析，歸納出這段期間八卦板上熱門的6種帶風向：「讚揚中國防疫措施」、「排他性敘述／給我上海復星BNT」、「引入中國系疫苗」、「批評台灣科技防疫措施」、「抨擊疾管家」、「抨擊國產／國內疫苗相關措施」，結論直接把八卦板抹紅為「中共同路人」。

這是民進黨汙名化政敵一向慣用的手法，但這回栽贓得太粗糙，被點名曾撰寫疫情相關文章的47個「活躍帳號」，不少人貼出過去罵中共、罵國民黨、罵韓國瑜的文章，甚至找出過去選舉支持民進黨的證據，只為了證明自己絕非「中共同路人」。

民進黨政府防疫表現荒腔走板，誤失連連，為了規避民眾的批評，就拿出認知作戰的看家本領，大施抹紅戰術，把就事論事的客觀批評、比較、建言一蓋視為中共發動的認知戰炮火，所有提出不同意見者都是其同路人。民進黨以為推托與嫁禍就能使人民的責難失去正當性，甚至反過來證明中共「亡我之心不死」，證明唱反調的人都是中共的幫凶，其實，那些貼文和留言都是自己同胞抒發己見，其中不少還可歸類為民進黨「同路人」。

八卦板本來就是鄉民發抒己見的平台，立場可能隨事而異，未必都是出自政黨認同。民進黨將所有不同意見者，都打為中共同路人，實在太過抬舉大陸，而且滅了自己威風，如果台灣不是擁有充分的言論自由，人民有何膽量放言高論。許許多多熱愛鄉土、關心國是、滿溢自由意志與自信的年輕人，反映的是這個社會的活力與銳氣十足，彌足珍貴。這是台灣民主與自由的生猛表現，是台灣之光，何忍貶為敵軍的附從？

養網軍卻栽贓年輕人

民進黨把內部反對意見視為外部敵人，如此杯弓蛇影，可能是怯弱心理的作祟，也可能是認知作戰的運用，把當局所有不喜歡的言論定性為中共的攻擊，讓自己的支持者厭惡、攻訐這種言論，轉而產生盲從性的支持，放棄理性的思辨，反對者則可能因心生猶豫或顧忌而收斂，控制言論的目的就大功告成。

這波針對PTT認知作戰的主攻部隊是國防部智庫，他們不好好研究對敵軍事作戰，卻把心思擺在對付年輕鄉民。這一方面顯示國家資源被濫用，另方面則反映執政當局搞認知作戰無所不用其極，什麼手段都使得出來，還對鄉民下戰帖，誣指他們為被對岸招募的網軍。反對黨並沒有針對民進黨的組織性網軍，反而是執政集團豢養大批網軍，做為政治化妝師，扮演政治宣傳啦啦隊，更將其做為認知作戰的武力用來追殺異己，汙名化不同意見者。

自從3級警戒以來，民進黨在電視與網路上利用媒體與網軍操縱民意的行徑變本加厲，不斷發動火力攻擊異議者，一些與當局不同調的學者、評論者、記者、在野黨，紛紛遭受網路公審，承受網軍與側翼的猛烈語言暴力攻擊。自己汲汲營營於認知戰操縱民意，侵擾異議者，散播虛假訊息欺騙民眾，竟反過來栽贓年輕鄉民受人利用搞認知戰，有何天理可言？

國防部智庫恣意指控無辜鄉民，令人想起台北市環南市場自治會會長林勝東會長說的，「口水不會殺死病毒與根治疫情」。人民需要的是有治理能力的政府，而不是會噴口水的政府。