東京奧運中華代表團19日搭乘華航包機出征，由於選手全被安排坐經濟艙，引發爭議。（圖／截自潘文忠臉書）

這次我國東奧代表團的機位風波，真正凸顯的問題是：跟奧運有關的事務，不該只是教育部體育署或中華奧會的事情，而應該是由行政院組成跨部會專案小組，來處理所有相關事宜！

這次東奧，碰到疫情，如何兼顧代表團的表現與所有成員的防疫措施，至少應由行政院指派一位政務委員，統籌協調教育部體育署、外交部、交通部、中央疫情指揮中心與中華奧會，協商所有該考慮的問題。體育署是主要業管單位，中華奧會是配合執行單位，兩方人馬是專案小組核心成員，思考問題的基本立場，自然是如何讓選手發揮最佳臨場實力，爭取獎牌。

但在疫情狀況中，如何保護代表團成員的防疫安全，則需要納入中央疫情指揮中心的專家意見。因為體育競技和防疫安全的行政思維不同，如何協調出最佳方案，需要縝密思考。更複雜的是，各項競賽場館不同，比賽方式殊異，選手在出戰期間的防疫措施，也未必完全一樣。此外，萬一在競賽期間，我國選手出現疫情危機，要如何緊急處置，也需要預做準備。關於代表團出征與返台的交通運輸方式，若由交通部協調國內航空公司專案辦理；代表團成員在東京的食宿，由外交部指揮駐東京外館人員，協調當地僑胞全力協助，應該會有更妥善的安排。

在專案小組中，還需要納入行政院發言人辦公室的輿情專家，負責預判所有準備工作可能引發的內部溝通問題，與媒體及民眾的可能反應。專案小組開會時，如果做好政府與教練及選手之間的溝通工作，所有措施，出發前讓代表團成員已有充分理解，並已納入教練及選手的意見，又何至於有所謂機位安排「被騙」之感。

至於輿情預判，也至為重要。奧運是民眾關切的大事，具有高度的新聞敏感性，所有行政措施，在決策過程中，必須考慮媒體與民眾的可能反應，如果有不得不然的行政作為，應該事先對外公布並完整解釋，以爭取媒體的理解與民眾的支持。此外，由於競賽場館內只能有選手及裁判在場，我國選手競賽成績的新聞發布，以及競賽期間出現疫情突發狀況時的新聞處理，也需要行政院發言人辦公室的專業協助。

總之，參加奧運絕對不是一般體育活動的小事，今年碰到疫情，狀況更為複雜。政府如果還是認為，代表團的出征，充其量就是體育署和中華奧會的業務，所有事情，這兩個單位自己處理、自負全責就好，不需要提升到行政院層級來統籌協調、縝密規畫，那麼，不出事則已，一有狀況，就可能造成行政院和總統府意想不到的嚴重風波。其實，只要了解，4年一次的夏季奧運，絕對是國際間的大新聞，我國選手的奧會競賽成績，也是台灣民眾都在關注的大事，奧運代表團出征的每個環節，當然都是國家級的頭等大事，不由行政院統籌規畫，體育署又如何能處理這麼多需要跨部會合作才能面面俱到的重大任務？

（作者現任中國文化大學教授）