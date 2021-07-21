英國國防大臣華勒斯20日訪問東京，與日本防相岸信夫會談。從雙方談話內容來看，英日兩國顯然正朝推動準聯盟的方向前進。此一發展無疑將讓已經非常複雜的印太情勢雪上加霜，華勒斯此行顯然負有極重要的任務，遠遠超過一般禮貌性的訪問。

表面上，他是為英國「伊麗莎白女皇號」航母打擊群9月前來日本參加演習進行前置作業。但他更重要的任務卻是與日本發表一致「抗中」聲明、維護兩國共同價值及推動兩國軍事同盟。

英日兩國為何要在此時此刻站在共同立場推動聯盟關係？首先，中國大陸2020年通過港版《國安法》不再在香港維持「一國兩制」，讓英國無力履行對港人承諾；2021年中通過《海警法》授權海警船可對外國船艦開火，讓日本備感威脅。這兩個法案的影響，促使英日兩國增加團結一致對抗中國的決心。其次，為了維持區域穩定與維護自由、民主、人權的共同價值，兩國負責防務的官員認為他們增強印太地區的安全合作將符合雙方的國家利益。

此外，北京推動「戰狼外交」，重點打擊美、加、澳、法等國，引發英日兩國同仇敵愾。在戰後，英日兩國外交與戰略多半以美國馬首是瞻，美國總統拜登既然高舉「反中」大旗，他們只有選擇跟進。這次，華勒斯與岸信夫談到英國航母打擊群訪日細節。為了向中國海軍秀肌肉，英國航母打擊群規模與聲勢都很浩大。在非演習期間，航母將停泊在美國駐日海軍基地橫須賀，其他軍艦將分別停泊在附近3個港口。

此外，在他們的聯合記者會上，華勒斯與岸信夫透露以下四項訊息。一、英國每年會有兩艘軍艦常駐日本，參加「印太戰略」4國美、日、印、澳的聯合軍演或其他演習。二、英國將派遣地面部隊駐紮在日本沿海岸一帶，並與美日地面部隊一同演習。三、他們已針對雙方長期演訓計畫反覆討論。四、英國將在未來針對參加「印太戰略」投入更多資源。

由此觀之，英國可能在未來數年與日本推動聯盟安保關係。更重要的是，英國也可能在將來成為第一個加入4國為主的「印太戰略」的境外國家。英日同盟或英國加入「印太戰略」不無可能對歐洲的法、德兩國產生「參考效果」。法國近年比以往將更多海軍投入印太地區，法國「戴高樂號」航母與直升機兩棲登陸艦，將在今夏參加美日為首國家在中國周邊海域的聯合軍演；德國則除了與日本有很密集的情報分享與合作外，德國也決定派遣一艘軍艦參加今夏在中國周邊海域的聯合軍演。

這一切發展顯示，以美國為首的海洋國家正試圖以秀肌肉的方式，抑制陸權為主的中國「藍色海軍」與「一帶一路」大戰略的發展，讓整個印太情勢戰雲密布而更為嚴峻。

（作者為淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授）