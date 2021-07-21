2016年里約奧運，因為飛行時間超過24小時，中華奧會主席林鴻道個人捐出一千萬元，協助國手全都升等商務艙；之後蔡英文總統也跟進，說未來運動員參加國際重要賽事，「不只選手，連教練都可搭乘商務艙」。

今天證明，這是蔡總統的又一張芭樂票。（我怎麼說了又呢）

民進黨做錯事，總是「見笑轉生氣」，果然蘇貞昌又震怒了，又要找倒楣鬼公務員背鍋（我怎麼又說「又」了呢？），指責教育部，批評體育署；然後民進黨說奧會主席林鴻道是「毒害體壇」，可是林鴻道五年前自己捐一千萬元給選手搭商務艙，請問批評林鴻道的民進黨，你們捐了多少？

蔡總統的臉書，講得一副自己不知情，「沒想到」選手不能跟過去一樣搭商務艙。這反而不經意地洩露，自己立下承諾後，都沒有去追蹤進度，就只是會嘴。去年洪孟楷質詢蘇貞昌，蘇貞昌還信誓旦旦的拍胸脯保證說「確定全部選手與教練將坐商務艙前往參賽」，難道民進黨的總統、院長，都是睡前山盟海誓，醒來昨暝歹勢？

至於說總統都承諾了，教育部、體育署、中華奧會怎麼沒有自覺？這只能說蔡總統的芭樂票太多張了，部屬根本不知道總統講真的、講假的。

平心而論，以台北—東京三個小時左右的航程，並不是非搭商務艙不可，今天會引起軒然大波，主要是蔡總統之前的話講得太滿，卻沒有落實。

從「勞工是我心裡最軟的一塊」，到「藻礁永存」，再到「非核家園不缺電不漲電價還可以減煤」，蔡總統的喇叭嘴，已經累積了太深的民怨，只要一個小小的火種，就能點燃。

民進黨執政下，有疫苗丁怡銘先打，有群聚火鍋陳政聞先吃，有標案蘇貞昌女兒先得，有什麼好處都是民進黨的皇親國戚先享受；可是人民卻要先確診、先失業、先減薪、先受苦。

還有馬維拉，要「先救援」。

民進黨牽拖，馬政府時期將二級單位的體委會降成三級單位的體育署，才是對選手照顧不足的原因。可是五年前的里約奧運，同樣一個體育署，選手照搭商務艙，可見艙等跟體育署無關，只跟領導人的誠意有關。

退萬步言，行政院院會今年年初通過的組織改造草案，也沒有將體育署升回去。按照民進黨的邏輯，這不是反而證明蔡英文、蘇貞昌不關心體育、不關心選手嗎？

想到一個故事，某國領導人退休，給繼任者留下了兩封信，對他說遇到難關時，打開第一封；再遇到難關，則打開第二封。

很快，繼任者就遇到難關了，他打開第一封，上面寫著：「把一切都怪給我。」繼任者照辦，果然順利過關。又過了好一陣子，遇到第二個關卡，他迫不急待的拆開第二封信，上面寫著：「坐下來，寫兩封信。」

蔡總統，第一封信的方法，你已經用完了，現在坐下來，寫兩封信吧！

（作者為政治幕僚）

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