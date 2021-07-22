七、通貨膨脹與經濟恐慌

通貨膨脹是民眾貧困的直接原因，也是導致人民反內戰的原因之一。所謂通貨膨脹給國民黨政權的打擊是致命的，毀掉了國民黨政權整個政治、經濟和社會基礎。CC系領袖陳立夫說：「軍事上失敗，把游擊隊放棄，使他們成為共產黨的部隊；財政上的失敗，是幫助共產黨把有錢的老百姓變成『無產階級』，這兩大失敗，是我們為什麼要到臺灣來的最大原因。」

造成通貨膨脹的原因，有學者認為：「今天惡性通貨膨脹，歸根究底，在於內戰的持續，政府要『戡亂』，共產黨要『作亂』，農村破產，工商崩潰，財政收入一天一天的減少，軍費一天一天的增加。」

通貨膨脹的直接現象，是法幣貶值和物價飆漲，影響所及，不下於軍事的潰敗。法幣貶值情況以美元匯率為例，1946年2月，行政院長宋子文才把外匯官價從1 (美元)：20(法幣)一下提高到1：2040，大體接近市價匯率，但法幣不斷貶值，到1947年2月，市價已是1：12000了。

據王世杰是(2)月11日《日記》：「近日因政府發行大票 (每張一萬元)，並停售黃金，上海及南京突起金融風潮，黃金每兩突由五、六萬元漲至九十萬元；美鈔由每美元七、八千元漲至一萬六千元。」

至7月下旬，幣值猛跌，每美元之黑市值超過四萬元 (官價仍為1：12000)。

至11月底，美元黑市價則為十三萬元。

次年(1948)1月，美鈔黑市之價已為每美元值法幣十四萬元了。

物價飆漲，以1947年為最嚴重，茲以1938年(抗戰之第二年)為基期，全國物價指數到1947年的歷年指數如下表：

（作者提供）

以南京為例，如以1937年1至6月的 匯集物價指數為100，到1946年6月，已達472978，同年12月，則為720133。1947年12月，猛升為10400 400。在一年半的內戰中，上漲了二十二倍。

據南京市政府1947年的統計，該市匯集國貨價格，較1937年上漲了104004倍，其中金屬類上漲最劇，138377倍；零售國貨上漲100505倍，其中以燃料為最，達159245倍；公務員生活費指數上漲83931倍；工人生活費指數上漲63301倍。時隔二月，江蘇全省匯集國貨價比戰前增至二十萬倍以上，零售價漲至二十一萬倍。江蘇省主席王懋功驚呼：「物價波動，幾如脫韁之馬，不可制止，人心浮動，社會不安。」

上海自1945年10月至1946年底，十五個月中，物價增長二十八倍。以米價為例，京滬1947年3月，一石米七、八萬元，4月為十五、十六萬元，5月中則漲至三十萬元左右。

戰前每石米不過十元。南京郊區之浦鎮於1947年5月7日，發生搶米和工人怠工事件，是日晨，浦鎮米價在數小時內連續跳躍，由每石十九萬元突破三十萬元大關，浦鎮鐵路工人便擁往金湯街與米商理論，衝突起來，各米店遂遭搗毀，存米被搶一空。當由軍警驅散及逮捕搶米者九人。事後浦鎮機場千餘工人為米漲而怠工三日。在領得救濟費用後復工。同時，江蘇無錫亦發生搶米風潮，經憲警鎮壓後平息。

江蘇為全國最富庶地區，戰火尚未波及江南，因內戰而發生糧荒，他處情況，當更嚴重。

政府支出增加，稅收減少，幣值跌落，物價飆漲，只有靠印刷鈔票來維持。因此，法幣的發行額也跟著暴漲。1945年12月的發行額為10320億元，至1946年12月為37260億，1947年12月到了331890億，這年全年支出約五十萬億元，收入不及支出之三分之一。

1945年到1947年國府的財政收支如下表(單位：法幣百萬元)：

（作者提供）

（待續）