北起揚州，南接鎮江的一座長江大橋。（新華社資料照片）

孫傳芳部乘北伐軍撤回江南的機會，於八月十五日進至寶應、滁州一線，二十五日，在棲霞山、烏龍山、龍潭、鎮江等地同時大舉渡江，成功奪佔棲霞、龍潭等要點，南京震動。

此次奇襲江南，孫傳芳是有備而來。鎮江等地為佯攻，用意在迷惑守軍，主力真正登陸地點是龍潭。龍潭位於南京、鎮江之間，東可威脅鎮江、上海，西可以進攻南京。且南依山地，北臨長江，可控制京滬間鐵、公路交通及長江水運，軍事價值極大。且長江北岸有多數支流，有利於孫部之渡河，渡河後即可截斷京滬間交通，進而威脅南京。

蔣介石下野後，軍事由何應欽、李宗仁、白崇禧三人主持。這時，白崇禧正在上海籌措軍餉，向銀行團借了六十萬元。二十五日，白氏由上海返回南京途中，行至無錫車站，據報告前行之快車因鐵道被孫傳芳部隊破壞，全車傾覆；待行至奔牛鎮時，鐵甲車又翻覆，白知道事態嚴重，立即致電鎮江方面，得知孫部已佔領龍潭，正在擴大陣地的消息。南京當即命白崇禧統一指揮鎮江以東的部隊，向龍潭發起反擊。白氏以情勢十萬火急，立即在無錫車站就地取材用車站電話指揮滬杭一帶第一路軍之第二師、第三師，及第十四軍參與作戰。「我當時是兼通信兵，兼補給司令，兼指揮官，如此不休不眠之生活經過六天六夜。」白日後回憶道。

另一方面，白氏認為孫部能安然渡過長江天塹，必定與海軍之曖昧態度有關。他接獲密報，得知海軍總司令楊樹莊態度不明，於是從無錫致電楊，表示：「我有信心有本領把敵人消滅，告訴海軍不要觀望，（北伐軍）把孫軍消滅了，海軍往哪裡跑？」要他調派軍艦守住渡江口，切斷孫部之後援，並強調海軍如不努力，將來一定要追究責任。楊唯唯諾諾，表示一定遵命，立即派通濟軍艦至鎮江。白又指示潘宜之帶憲兵一個班登艦，迫令艦長砲擊渡河孫部，其他軍艦見通濟艦已表明態度，紛紛向敵方開砲，阻斷孫部後續渡江部隊。

二十八日深夜，孫傳芳部的攻勢達到頂點，不但重新奪回被第一、第七軍逆襲失去的據點，還試圖擴大佔領區域，前鋒便衣隊已在南京堯化門外出現。孫傳芳本人也親自過江，坐鎮龍潭水泥廠指揮作戰。這時南京何、李收到白氏電報，才確定孫軍主力在龍潭，即決定反守為攻，由第七、第一兩軍，從東西兩面夾擊龍潭。何應欽下令制止敗兵進入南京城內，並親赴前線收容指揮。

白崇禧以第一軍第二師、第二十一師一部及第十四師編成第一縱隊，以第二師師長劉峙為指揮官，向龍潭攻擊前進。他本人率百餘衛兵前往鎮江督戰，要求所有部隊在主力集結完畢之前，原地堅守。白在途中與自前線撤下之第五十八獨立團相遇，團長是黃埔一期的桂永清。第五十八獨立團原先守備夏蜀山，白氏告訴桂，夏蜀山地勢重要，要桂率部重返陣地堅守，穩定局面。

二十九日清晨，渡江的孫軍已達五萬餘人，向龍潭外圍陣地的北伐軍發動總攻擊，遭遇守軍堅強抵抗，雙方激戰一日，勝負未分。三十日拂曉，白督率劉峙進佔水泥廠一帶，第七軍將士得知鎮江部隊攻到，士氣大振，奮勇衝殺，白、何兩軍在水泥廠會師。第七、第一兩軍團結一致，奮戰不懈，終於在八月三十日傍晚克復龍潭。孫傳芳率少數殘兵搭乘汽艇逃回江北，從此一蹶不振。此役孫軍戰死萬餘，被俘三萬，跳江溺斃者五千餘人，北伐軍陣亡將士也近萬人。據白崇禧回憶，當時雙方真是屍體遍地，骸骨盈野。「我們發動士敏土廠工人及紅十字會收屍，結果收不勝收，」白氏晚年回憶道：「據說半年之內，火車經過龍潭，屍臭仍然逼人。」（待續）