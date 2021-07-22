大陸幅員廣闊，區域是以方位稱之，如華東、華南、華中、華北、大西南、大西北、更遠之處稱東北，民眾也以朝北、朝南來指路；山川阻隔氣候殊異，南北作物不同，各地人體型相差甚大，飲食習慣更是南轅北轍大不相同。

赴大陸旅行就是觀賞風景、走訪名勝古蹟、嘗遍地方美食、增廣各地見聞。雖然北麵南米、北鹹南甜，外加川湘黔的麻與辣，每到一處腸胃就需重新適應一次。但旅行價值之一就是嘗到風味不同的小吃，記憶中有幾樣是從未吃過與見過的，值得寫下回味。

2000年赴貴州朋友家作客，吃飯時桌上有一碟白色像根莖一樣小菜，拌辣椒醬醋，主人家頻頻伸筷吃著，我也試著挾一根試吃，一股從未有過的味道在舌蕾上悠轉，一種淡淡腥味在口中縈繞，我問到菜名，他們告訴我是「魚腥草」。第一次聽到這名詞，主人補充說是採自野外有清熱解毒、化痰排膿增強免疫功效，我說不上喜歡，但是入境隨俗是我能做到的。

2008年在曲阜工作，假日逛五馬祠街，見一家小店玻璃門上大大紅字：「驢肉燒餅」，好奇的進去點了一份，外加一碗紫菜蛋花湯，店主正在炭爐上烤燒餅，烤好的餅一個個放在籘籃裡，女主人則夾盤中略顯紅色的肉餚塞進剖開燒餅裡，套在紙袋裡交給我，我咬上一口，不同於牛豬羊口味，肉香餅酥咬勁十足，祡菜湯亦頗鮮美，總價才八元人民幣，方知滷過的驢肉果然味美。山東東阿地區以驢皮熬製的補品「阿膠」，藉著《後宮甄嬛傳》名揚兩岸，想起老輩曾說「天上的龍肉、地上的驢肉」一語果然有道理，以後就常來光顧。

山東夏季山區傍晚，常見居民手拿一只瓶子，到樹身上搜羅，一時不知他們找尋何物，經觀察詢問，方知正在抓從土中爬出的蠶蛹，論斤賣給農家樂餐廳，廚師稍微處理後，以大火熱油爆炒，一大盤「炒蠶蛹」就上桌了，口感酥脆且營養價值不低，我也隨俗的同嘗新鮮物，此物倒底有多補因無科學檢測實難證明。

最讓我驚訝的是在廣西吃到的「鴨仔蛋」。2016年我往中越邊境東興口岸旅遊，清晨在鬧市上見到越女攤上碗裡，放著一顆像白色荔枝肉般東西，觀察了很久初以為是紅毛丹果，經詢問一旁正在吃的男士，他說是越南小吃鴨仔蛋，才想起曾聽說過是未孵化的鴨仔， 此時放在熱水中保溫著，以免冷卻腥味太重。客人坐定越女將蛋殼剝掉加上桔子、香菜、醬料端出。知道來歷後雖心感怪異，但是好奇心加上吃兩份鴨仔蛋的東北人推荐，終於下了決心叫來一份，也如法泡製加香料醬汁大膽的吃下，因為蛋是熱的不聞腥味，吃來就像在吃一般的蛋，要突破的是心理障礙，我終還是吃了一份特異小吃，算是旅遊特別之事。

中華文化博大精深，美食文化名揚全球，大陸地廣人多菜系分類已然有序，就像瞎子摸象般，我只接觸到極少數小吃，對未能發掘的特殊小吃肯定極多，但在旅行中能親嘗不一樣的食物，而且印象深刻也算是不虛此生。（劉先昌/台北）

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