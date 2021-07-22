最近從「進口國外疫苗」或「扶植國產疫苗」，到「幫助莫德納代工疫苗生產」，生技產業的發展再次受到廣泛的矚目，但似乎都不是太正面的新聞。

首先，國產疫苗走捷徑，二期的臨床完成，尚未進入三期臨床測試，也未發表臨床檢測數據於國際期刊時，即申請「緊急使用授權（Emergency Use Authorization EUA)」。而在二期未解盲成功之前，政府即簽約下大訂單購買國產疫苗，日前更獲得食藥署通過EUA，和衛福部核准專案製造。其次，政府宣稱將為莫德納代工疫苗3-5億劑，但被幾位專家唱衰，認為台灣代工技術及能量不足，有點誇大。第三，近月高端、聯亞股票的暴漲暴跌，若再回顧早期浩鼎、基亞解盲失敗，致眾多散戶慘賠，這些事件均重創民眾對生技產業的信心。

長期以來，生技產業被認為可以和半導體、電子資訊業同列為台灣的重要引擎產業，但三十幾年發展下來，從產值、股票市值、創造就業人口、國際影響力來看，真是有如天壤之別。生技產業的發展大致晚了電子資訊業、半導體產業約10年左右，這和國際間產業發展軌跡大致相符。

就產值觀之，半導體產業2021年產值高達3.26兆元新台幣（以下同），上中下游產業發展完整，包括上游的IC設計，中游的晶圓代工、DRAM生產，以及下游的封裝測試，產業鏈相當完整，直接就業人口約22萬人，如果將IC應用的電子資訊業相關就業人口加進去，約有82萬人之多。在股票市值上，台積電市值逾15兆元，聯發科也有1.8兆元之多。在國際影響力上，台灣的晶片生產成為各國汽車、手機、航太、AI、5G的兵家必爭之地。台積電、聯發科均屬於台灣的「護國神山群」，國際影響力動見觀瞻。

反觀目前我們的生技產業產值將近6千億元，創造的就業人口也只有將近10萬人。在產業鏈的發展上，除了上游的生技新藥，下游的製藥、應用生技之外，中間有不少產業鏈是斷裂的。國內生技的專上畢業生，除了少數是留在業界、學校、研究之機構之外，多數只能選擇轉業或外流，楚材形成晉用。發展三十幾年下來，連代工的技術、規模能量，都相當不足。

此外，在生技產業上，我們也鮮少看到讓台灣人驕傲的國際級公司和獨角獸，在國際間嶄露頭角。不像韓國的美妝、生技、生技代工，已在國際間建立相當的知名度。我們的一流生技公司應該去挑戰美國資本市場，以證明自己是國際級的新藥、製藥公司。

半導體產業和生技產業的發展為何有如此大的差距呢？值得我們好好的檢視。生技產業發展上的盲點，我們歸納成以下二點：

第一，資訊不對稱，缺乏國際接軌的制度：台灣的生技廠商熱衷於發展新藥，在營收、盈餘均不足之際，有些利用關係，透過科技、生技第三類股的巧門上市（雖已緊縮，但生技類屬科技類股掛牌上市，只需淨值不低於資本額2／3的規定）。還有，若干生技界人士結合本地的股市大戶、民意代表，利用籌碼的優勢，結合宣傳，複製所謂的「成功模式」，亦即利用新藥發展上的資訊不對稱，透過「本夢比」攫取資本市場的利益，一而再，再而三，，讓股市投資人望而卻步，也使正常經營的生技公司，無法藉資本市場有效籌資。

第二，政府的主政者不像過去李國鼎、孫運璿等人，有強烈的使命感全力支持半導體產業的發展，反而因為租稅、補助等誘因，讓企業走捷徑，炒股票。加之以政府企圖心不足、經費不足，致缺乏完整產業鏈的建構。

展望未來，台灣應該引進國外的監理制度，例如和美國科技業為主的Nasdaq合作，引進它們的監控制度，以及美國資金挹注，台灣的生技產業會發展得更好。Nasdaq已經跟全世界一百三十幾個國家證交所合作，台灣證交所可以整合興櫃、戰略板，與之合作，除了和國際接軌、引進國外資金之外，也可避免讓有心人士的不當行為重創資本市場。

同時，法規的鬆綁、積極產業化，引進保險資金，可以壯大台灣生技相關的大健康產業。其次，鼓勵更多的醫師進行臨床工作，從需求面發展更高階的醫療器材產業。最後，應該充分整合台灣的生技研究機構，分工整合，串連整個上中下游產業，像半導體產業一般，一步一腳印，發展完整的上中下游產業鏈，生技產業才會有亮麗的前景，也才能成和半導體、電子資訊業，並列為引擎產業。