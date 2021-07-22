台灣奧運代表團出戰東京奧運，結果因為機上座位的安排，引發選手的意見與民眾的強烈抨擊，總統蔡英文和行政院長蘇貞昌為此多次道歉，體育署長也被要求追究責任。

說真的，奧運代表團在已經有專機，座位因防疫為由改採梅花座的安排之下，一人坐一排的座位寬敞度絕對足夠，選手搭乘商務艙與否真心不是一件事，結果蔡英文還要拉著蘇貞昌出面再三道歉，反而蔡英文對於過去以來防疫政策與疫苗採購的過失連一句道歉的話也沒有，符合蔡英文執政一路以來的討喜執政風格。

蔡英文只想維持高度的民眾支持，所以自從競選總統到執政以來，在引發重大分歧的政策上大多是曖昧以對，反而在一些枝微末節的事情上大做文章，類似選手的商務艙承諾、蔡易餘減肥有沒有成功之類的。當然，簡單的事情容易有小小成就，也容易有宣傳成果，可以說是相當討喜，但這些不足道的小事充斥在總統的臉書與媒體的版面的時候，這就會掩飾住當前最需要面對的大事，反而成為一種輿論公害。至於如果連小事都辦不好，那民眾的反撲只會更強烈，對蔡英文的執政也未必是好事。

「雖小道，必有可觀者焉；致遠恐泥，是以君子不為也。」蔡英文執政以來希望透過各種小承諾小成就，營造出令人討喜的形象，結果小事搞砸，需要處理的大事也沒頭緒，結果反而不討喜。「小惠未徧，民弗從也。」沉迷小惠小信的蔡英文，怎麼能有大格局？

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