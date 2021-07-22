2018年美中貿易戰後，不少跨國企業調整在中國佈局，越南基於地緣優勢及其他有利條件，吸引不少由中國移轉的跨國企業投資，越南可說是美中貿易戰主要受益國。由於大量外資湧入，再加上轉單效應，越南對美國貿易順差也不斷增加。由2018年的395億美元，增加到2019年的558億美元，在2020年更高達697億美元，2021年前5個月也有349億美元。美國對越南貿易逆差占美國總貿易逆差比重，也由2018年的4.5%，劇增到2021年的8.7%。越南已經超過日本及德國，僅次於中國大陸及墨西哥，成為美國第三大貿易逆差來源國，引起美國高度關切及不滿。

美國認為越南對美國貿易順差增加，不單純是因為生產據點移轉；越南刻意壓低匯率，以及干預貿易政策，也是其中重要原因。所以在川普時期，即指責越南操縱匯率及存在不少不公平貿易措施。2020年10月美國財政部將越南列入匯率操縱國名單，越南也成為繼中國之後，第二個被美國貿易代表署（USTR）進行301條款調查的國家。

在2021年1月川普總統卸任前，USTR公布301調查報告，認定越南不合理外匯政策使匯率低估，因而影響到美國貿易利益；但是否要對越南加徵關稅制裁，則由拜登新政府決定。

在拜登上任後，要求越南政府具體改善，雖然2021年4月財政部報告說明沒有足夠證據顯示越南操縱匯率，但仍將越南列入觀察名單。另外拜登政府也沒有排除對越南課徵懲罰性關稅，但是大多數美國企業，並不支持美國對越南加徵關稅，因為不但增加生產成本，又會衝擊才重建的供應鏈。所以最近美國76個工商團體聯合致函USTR，強烈建議美國不要對越南課徵懲罰性關稅。

美越在協商後，近日在匯率方面達成協議。美國財政部與越南國家銀行（SBV）的共同聲明中，越南承諾以更透明匯率政策，來維持金融市場穩定；不會以貶值來促進貿易，此可以緩和雙方經貿情勢，並降低不確定性，對在越南的台商也較為有利。

美國與越南雖然沒有雙邊自由貿易協定（FTA），但美國一直將越南視為重要經貿伙伴；在美中貿易戰後，越南更成為美國推動「印太戰略」的重要盟友。另外越南與中國在南海的爭議，特別西沙群島的主權糾紛，雙方更是寸土不讓毫不退縮，越南也需要美國支持，預期美越關係會持續升溫。

雖然美越初步達成匯率協議，越南暫時不會受到美國制裁，但是未來美國還是會持續關注雙方貿易失衡問題，美國仍有可能會對越南提高關稅。越南必須增加對美國採購，降低政府干預並進行結構改革，以有效抑制貿易順差成長。因為不論是川普還是拜登政府，將美國貿易赤字，與對手國不公平貿易政策連結，仍然是美國一貫的思維。

（作者為中華經濟研究院區域發展研究中心主任）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※