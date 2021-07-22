果然不出我先前所料，商務艙事件已經被引導成對體育署及對中華奧會兩位主席蔡辰威及林鴻道的政治鬥爭。怪就怪中華奧會及體育署都不是國王人馬，而且更不會像衛福部護衛國產疫苗一般的毫無條件力挺及服從，就算犧牲700多條國人生命也在所不惜，高端疫苗可以不經三期試驗的驗證，就可以直接核准生產，完全不顧疫苗要經過的嚴格及嚴密的科學驗證過程，只因為蔡英文說過7月就可以打到國產疫苗，果然使命必達地完成高端疫苗核准生產的時程。

朝野政治人物更是無意間撿到槍，拿起來就亂掃射。當然，中華奧會的東京奧運代表團運輸計畫被曝光，因為只規劃了11個商務艙的位置，成了萬惡源頭，因為怎麼可以逆了當今天子所許下的承諾，讓蔡總統及蘇院長出來道歉，讓教育部長當初在立法院答覆質詢保證讓選手搭商務艙的話成了證據，被罵到臭頭。讓體育署長因此請辭待命，等著奧運結束後迎接不堪的罵名黯然下台。

看著身為政務官的體育署長隻身坐在經濟艙孤獨的前往日本的照片，真的會令許多挺身為民進黨政府出任政務官、從學界來的頗有名望學者心寒，本來應該風風光光搭著商務艙到東京為選手加油打氣，如果選手爭氣地贏得金牌，更是可以一起共享榮耀，現在卻落到如此地步。真的只能聽話像教育部長潘文忠者流，把髒水往自身上潑也要承受下來，因為民進黨對政務官不乏用完即丟，而且還要潑了一身糞的前例。

中華奧會的東京奧運運輸計畫，是與體育署共同制定的，也經過教育部核備許可。相信中華奧會在擬訂運輸計畫時，也是經過百般思考，並在各運動代表隊的行程之下，還請教過防疫專家後所調整才定案的，過程中體育署及教育部可有提出過意見？中華奧會若是執意不改，難道體育署及教育部不能堅持一定要所有選手教練全部商務艙？可見教育部方面也沒有十分重視商務艙的事。

再說，一架包機就三十幾個商務艙座位，以中華奧會的地位，那有權力去決定誰來搭商務艙，誰去坐經濟艙？怎麼安排都會順了姑情逆嫂意，中華奧會敢把體育署的官員擺到經濟艙去？這是中華奧會的衣食父母，每年超過億元的委辦預算，還是得看體育署的臉色辦事，稍稍不敢拂逆。

經過這次商務艙事件之後，希望行政院到地方的政府官員一樣的標準檢視官員出國搭機的情況，是否從今以後都統一搭經濟艙，因為連簡任13到14職等的政務官體育署長都只能搭經濟艙，是否以後14職等以下的官員一律比照辦理。

另一個角度來看，奧運選手教練都搭乘商務艙，是否同樣等級的選手出國也可享受同等待遇，不僅僅是體育賽事，同樣代表國家爭取榮譽的比賽像是藝文、奧賽等等，也都一樣。

政治人物跟鍵盤俠絲毫不放過這次商務艙事件大肆批評，但是很多連中華奧會都講成「中華奧運」，體育署說成「體協」的人，是否也要回過頭來看看自己，鬧這種笑話是不是很低級的錯誤？

（作者為中國文化大學新聞系兼任教師，曾任中華奧會發言人）

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