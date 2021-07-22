大陸河南鄭州發生｢千年一遇｣的大洪荒，目前已知有25人死亡、124萬人受災。出乎預料的，總統府日昨竟然轉達了蔡總統的慰問與關切，除了向不幸過世的人員及家屬表示哀悼外，總統也期盼受災的地區早日脫離洪害、回復正常生活。接著行政院發言人羅秉成也於今天在記者會中表示，全球一家，彼此關切，希望受災民眾早日恢復正常生活，也請各部會做好防颱準備。

綠色執政，兩岸一直處於劍拔弩張的態勢，我方責怪對岸不間斷的軍機擾台，對岸怪罪我方緊抱美日大腿，刻意製造緊張氛圍，不僅官方斷絕來往、民間交流亦更趨對立。不同的是，台灣發生重大事故，對方並不吝惜伸出橄欖枝，太魯閣號失事，習近平第一時間就傳達慰問；我方缺疫苗，「對台辦」也表明願盡一切力量支援；然我方皆嗤之以鼻，總統府已讀不理；外交部、陸委會冷嘲以對，指對方是假好心、是｢認知作戰｣。

直至日前河南大水，意料之外收到來自台灣府院的關切與慰問，國台辦也立即表示：「對台灣有關方面和各界人士關切慰問河南水災表示感謝」。聲明中雖未直接稱呼我官方部門頭銜，卻也適度並善意的做了回應。

沒有打不開的結，只有不願去解開的手，只要有了開始，和平就有希望。

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