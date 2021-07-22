今年5月中疫情爆發，台灣民意基金會的民調顯示，民進黨支持者在過去3個月減少了15個百分點，約等於流失300萬支持者，泛綠認同者僅剩28.2%，是墜崖式的崩落，對蔡英文施政有4成5民眾不贊同，贊同比例創下23個月來新低；行政院長蘇貞昌更是有4成9民眾對其不滿意。台灣民意基金會董事長游盈隆說，民進黨「低估病毒、高估自己」，結果就是重傷。也就是《聖經》所說，先驕傲再敗壞。

執政團隊在去年新冠肺炎剛開始蔓延時，控制得還不錯，偶爾的幾波都沒有構成太大的威脅。但是從5月中疫情危急之後，民眾才發現執政黨沒有利用國際給台灣的機會善加準備，極端缺乏緊急藥品，造成700多位冤魂；疫苗也奇缺，現有大部分疫苗都是靠美、日捐助，成為乞丐國。

而今Delta印度變種病毒猖獗，全球已出現第4波疫情，美國每日確診人數已比上個月增加2倍，而印度病毒占新增病例的83%，99%住院的新冠病人都是未接種疫苗者，但最讓人擔心的是，隨著感染率不斷上升，美國醫院在未來4到5周內有可能再次不堪負荷。

台灣也應該擔心印度變種病毒的入侵，因為沒有普篩，無法確知到底有多少無症狀患者，而執政黨這次抗疫成績墜落，最根本的原因就是在下列三個謬誤的前提，導致錯誤的施政，值得民進黨及蔡英文總統深思。

一、盲目反中：2016年民進黨執政，此種意識形態延續至今，兩岸關係倒退到阿扁時代，但是涉兩岸事務卻日益迫切，由於上海復星一開始就簽了大中華地區的BNT代理權，民進黨連協商都沒有，就拒絕了，如果BNT有問題，是否4月以前試著買大量AZ或莫德納，顯見根本沒準備，籌碼全押在國產疫苗上。蔡英文及蘇貞昌、陳時中非不能，乃不為也，蔑視台灣人的生命權，如何談民主，如何談普世價值、台灣價值？根本就是為專制合理化的口號，但人民的常識和理性是不容挑戰的。

二、鼓動小國悲情：凡事不順利都怪罪於中國打壓，小國難敵大國，2016年及2020年都大賣芒果乾，看哪個好用就用哪個，但是遇到國際支持，就大肆炫耀，認為台灣是美國最重要的盟邦，罔顧台灣其實只是川普口中的筆尖國家，台灣在川普背棄清單中名列前茅。現任美國總統拜登持續走聯盟抗中路線，絕不會為了台灣犧牲美國的利益。

三、錯認扶持產業的容易度：蔡政府對國產疫苗的期望甚高，希望加速發展我國疫苗產業，認為可以在生技業培植出另一個台積電。但是產業升級有其必經的進程，我國半導體產業是從1970年代孫運璿、李國鼎投下大量研發資金，派遣多批人員赴國外學習，與國外企業合資，孜孜努力而成。台積電在1986年成立，也是經過8年披荊斬棘才於1994年上市，上市第一天，只賣出5張，今年市值規模持續刷新空前紀錄，若非循序漸進，長期耕耘，斷無今日的護國神山。可是高端疫苗的研發到緊急授權，疑點重重，政府實在難解國人之疑。