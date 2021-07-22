古今中外各種社會都有特權存在，享受特權的人樂此不疲，甚至習以為常，相對的，一般人對特權則是深感不平，深惡痛絕。當一般人理應平等的「權利」淪落為少數人把持、獨佔的「權力」時，國家社會自然會價值錯亂，滋生民怨，甚至引爆更嚴重的矛盾與紛爭。

綠色是升官和特權的顏色

民進黨執政以來，特權橫行現象是否層出不窮、每況愈下，社會自有觀感公評；但最近的「東京奧運我代表團開拔，國手窩在經濟艙，官員爽搭商務艙」、「微解封首日，小民緊張怕受罰，行政院官員與建商卻投宿豪華度假村，群聚爽開火鍋趴」、「中央官員以制定施打疫苗順位的特權優先打了第一劑，又再度擴大將第二、三類人員也納入間隔28天就可施打第二劑名單，引起政府官員與人民搶疫苗爭議」，光這三項新聞事件，所凸顯出的「朱門酒肉臭，野有凍死骨」現代版對比，足可看出特權為禍之烈，而且頻率越來越高。

形成特權的原因很多，最直接明顯的便是政治的影響，因為政黨的區隔，畫分了親疏遠近，甚至是非法理的判定，以致綠色不僅是「原諒的顏色」，也是「升官和特權的顏色」。隨之而來，民進黨完全執政後的特權運作已然滲入骨髓，形成自欺欺人的一套邏輯。

一是雙重標準，非我族類，其心必異，是否我族類？由我來定！因此民生疾苦未必察覺，黨政巨商利益才是我熟悉、必須維護的關係；甚至如不容置疑的言論自由，也只能由支持認同我立場主張的人才能享有，異議批判者則另當別論。

二是因為大選狂勝，完全執政又掌控媒體與網軍，一路順風順水，因此逐漸不顧、無視民意觀感，鬆懈自律與警覺而遂行己意；所以才會出現官員爽搭商務艙、官員爽開火鍋趴、官員爽打疫苗等等這些讓民眾大為反感、政府卻無感非得不點不亮的特權現象！

三是政治凌駕專業，甚至扭曲操控專業，這在國產疫苗的審查與通過EUA過程中的種種黑箱作業不時見到。四是最嚴重也是傷害最深遠的，由於政治任命官員浮濫輕率、用人唯親唯私唯黨，許多才不配位、歷練不足的政客往往能一步登高，出任要職；流風所及，維持政府穩定運作基礎的常任文官制度，也遭到嚴重破壞，國家常任文官的專業不被尊重甚至被踐踏，當然影響政府治理功能，所以才會犯下群聚火鍋趴、東奧搭機亂艙等這些根本不該犯下的荒謬錯誤。

領導風格導致同島不同命

以華航包機事件為例，有些具奪牌希望的種子級選手，本來就應享有比較好的待遇，這是舉世皆然，更不必說世界羽毛球后的戴資穎了，政府原本就應提供最好的支援後盾。商務艙不夠是否要增加更多的包機？在選手比賽同樣距離的範圍內，有無更好的飯店？這都是行政單位該好好做卻沒有做好的安排，為什麼常任文官依其專業沒有做到這些該做好的規畫與備案？蔡總統與蘇揆當然不會管到這麼細節，但這又是把蔡蘇當成「承辦」的誤導了；蔡蘇當然管得到體育署與中華奧會，要問的是什麼樣的領導風格、組織文化，會導致整個行政規畫如此荒腔走板？

蔡總統曾經承諾教練和選手將搭乘商務艙出征，結果上令下達差了十萬八千里，顯示蔡政府螺絲掉滿地，官員自醜卻不自覺，可以想見，在許多看不見的角落，還有多少政策被應付了事。

一介草民在車內喝口水、躲騎樓下吃蛋餅，民進黨政府斷然開鍘，一邊卻放任政院官員「自主解封」、有恃無恐入住豪華Villa群聚宴飲；政府防疫竟分貴賤，人民相對剝奪感爆表，如此「同島不同命」，怎令人不氣憤！難怪度假村員工寧冒風險也要爆料，足見民間這把怒火早就壓不住。說一套、做一套又「嚴以律人，寬以待己」，顯示這個政府與人民的距離已經愈來愈遠了。

現在衛福部又悄悄通過高端疫苗的EUA審查，過程不錄影也不公開審委名單，連去識別化紀錄也變部分揭露，2300萬國人像局外人，被要求只能相信政府、相信黨，不容許對國產疫苗有一絲的挑戰與質疑。表面上這似乎是政府最高端的「特權」，實際上卻正累積民怨最強烈的反特權力量。因為這種特權正不斷剝奪一般人的權利，卻只是強化少數人的不當權力。