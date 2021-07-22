美國白宮印太事務協調官坎貝爾表態「不支持台獨」，外界原期望美中互動將可改善，但緊接著美軍行政專機5天內兩度降落台灣、美眾議院外交委員會通過抗中的「老鷹法案」，指示國務院將「駐美國台北經濟文化代表處」更名為「台灣駐美代表處」，美副國務卿謝爾曼訪中一波三折，最後雖然勉強敲定，但這次訪問能達成什麼效果，仍待後續發展。中美兩強在「修昔底德陷阱」結構因素限制下，未來關係不容樂觀。

重新建構美中台底線思維

儘管今日中國大陸與前蘇聯，在政經體制、經濟規模與對外關係上，都完全不同，國際環境也產生很大的改變，但不可否認，美中之間的戰略競爭愈演愈烈，相互之間的競爭、戒備、敵視程度，已趕上冷戰時期的美蘇關係，民進黨對陸思維與政策又承接了冷戰時代國民黨的反共遺續。因而外界傾向從「冷戰棋子」的角度，解讀美國對台政策的轉變，認為自1970年代以來延續40年的台海現狀已經顛覆。

美方口頭重申基於一中政策、三公報與台灣關係法的既有政策未變，但對台政策的實質內涵究竟是什麼？最近又究竟發生了怎樣的變化？應該是一個需要深究的問題。1990年代美國白宮國安會亞太事務主管李侃如曾以學者身分提出「台灣不獨、大陸不武」的「中程協議」設想，已透露美國對中戰略布局下對台政策的思考。

基本上可以總結出三點：第一，美方希望大陸放棄以武力奪取台灣的念頭；第二，美方希望台灣放棄獨立建國的念想；第三，美方希望兩岸自行和平解決政治分歧，支持兩岸對話。重要的是，當時美方認為大陸在經濟開放、政治改革後，將逐步走向自由民主，美國只要維持在亞太地區的優勢地位，兩岸統一將是一個漫長的過程，未必違背美國的利益。

「中程協議」最終停留在學界倡議階段，並未進入官方議程，也沒有任何白紙黑字紀錄，但回顧過去30年美中、美台及兩岸關係的發展，可以察覺「中程協議」精神早已貫穿其中，並予以實踐。美國以蹺蹺板原理維持兩岸「分而不獨、和而不統」，大陸掌握台海和平窗口期深化與台灣經濟、社會的連結，並增強對台政治影響力。但這一切都因為美國對中戰略轉向，放棄「和平演變」大陸的想像而改變，「中程協議」的基點不復存在，台海不可避免陷入拉鋸與波折中。

從和平競爭中比較做決定

當務之急是重新建構美中台三方的戰略默契與底線思維。「中程協議」的思維並未過時，但需要與時俱進修正內涵，並從中找到新的戰略平衡點。可以從三個事實出發，重新建構三方默契：第一，美中實力地位即使逆轉，仍然需要一段很長的時間，對抗心態是雙方「被打壓」與「被取代」焦慮感作祟，只要雙方以追求長遠的和平繁榮為念，「現狀」就會被慢慢接受，雙方可以更從容些；第二，北京對台以和平統一為優先，路線並未改變，日益升高的武備是因應台獨風險，台灣是一個務實的社會，應會做出正確的抉擇；第三，台灣多數民意不會輕易改變一中憲法架構，貿然實現獨立建國。不願意接受中共體制但認同自己是中國人，仍是社會普遍認知。

基於上述三個事實，台海新版「中程協議」精神呼之欲出：第一，大陸繼續堅持和平統一，用制度和政策爭取台灣民心，不以武力脅迫方式實現統一，並樂見非官方性質的美台交流合作；第二，美國不支持、不鼓勵任何形式的台灣「國家化」傾向，不改變美台非官方名義的互動模式；第三，台灣在維持中華民國憲法架構下「台灣地區」的同時，推動兩岸民間交流，樂見兩岸走向融合。

美中制度、價值、科技的競賽剛剛開始，期待是一場良性、和平、有合作的競賽，而不是動輒威脅、翻桌、叫罵的鬥爭。新版台海「中程協議」即便無法落實為白紙黑字，也應該轉化為精神理念，指導各方政策路線。新版「中程協議」精神下，台灣人民可以從美、中及紅、藍、綠的和平競爭中，自主比較、感受溫度，做出最明智、理性的決定。