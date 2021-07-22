美國印太事務協調官坎貝爾剛在一場論壇中說了「美國支持與台灣發展強有力的非官方關係，不支持台灣獨立。」隔不了幾天，就有一架美國行政專機短暫降落松山機場，說是遞送外交文件。感覺上，美國在兩岸之間玩起了「劃紅線，打擦邊球」的遊戲。令人憂慮的是，這種玩法會不會一個不小心，把擦邊球打成了擦槍走火。

在「不支持台灣獨立」的宣示之外，注意到坎貝爾完整發言的人會發現，他的矛頭更多地是指向中國大陸。比如說，他談到台海的和平與穩定對美國有極重大的利益，認為其他國家也和美國採取同一立場，並特別提及日本與英國。同時表示，如果大陸對台灣動武，將會遭遇災難性的後果。

換句話說，在劃下「不支持台灣獨立」這條紅線的同時，美國正企圖把台海議題朝「國際化」的方向推動，拉幫結派地要把國際力量帶進兩岸關係裡，讓美中台三邊關係的基本架構變成美國與其盟友和兩岸之間的互動。相應的動作就是自今年3月以來，美國將「台海和平穩定的重要性」這個議題放進了美日、美韓、以及G7高峰會的聲明裡。

其中，日本的反應最熱切。日本的副首相麻生太郎在坎貝爾發言的前一天，在一場募款餐會中，語出驚人地說道，如果台灣遭到中國大陸攻擊，將會對於日本造成「存亡危機事態」，這會使得日本可以合理化地出兵協防台灣。他還說，當中國大陸對台灣動武時，美國和日本一定要共同防衛台灣。雖然日本政府後來澄清說，日本並沒有改變對中國大陸的外交政策，但是美日聯手遏制中國大陸的企圖已昭然若揭。

在放棄行之多年的交往政策，改以戰略競爭對手定位中國大陸之後，可以想像得到的是，美國將在推動台海議題國際化上步步進逼，同時，各種挑釁中國大陸紅線的擦邊球動作，也可能層出不窮。綠營人士對此種情勢似乎是滿心歡喜，熱烈迎合。但是，真的為台海和平穩定與台灣人民福祉著想，應該樂見這種演變嗎？

就像前美國在台協會理事主席卜睿哲在他的新書中說的，儘管美中交惡，美國的主流觀點還是相信，不管當前美中關係如何困難，沒有任何利益能抵得過暫停外交關係所支付的代價。當美中交往萎縮到一定程度的時候，也會傷害到美國的利益。台灣不應該樂觀地認為，美中之間的拉扯對弈就必然對自身有利，在做出抉擇之際，可得要正確地理解美國的利益與意圖。

所以，綠營人士不要錯估形勢，做出不智的舉動。何況，如果美國的擦邊球真的不慎玩成了擦槍走火，首當其衝承受戰禍的，正是台灣！（作者為中國文化大學國家發展與中國大陸研究所教授）

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