龍潭之役在北伐軍事中是最重要的一役，只有此仗勝利，才能開展日後西征唐生智的軍事行動；並促使寧漢合作，穩定政治局面；而閻錫山等徘徊觀望之力量，亦隨之加入國民革命軍。誠如白氏所言：「如果龍潭之役失敗，不但江、浙、閩、贛、皖五省重歸孫傳芳，唐生智之勢力一定高漲，其他抱游離態度之友軍，更遠離革命軍。如此，革命軍能否再回廣東重整旗鼓，便是一大問題。所以說龍潭之役是北伐大業成敗極大之關鍵。」

龍潭之戰還有另一層重要意義：這是一場完全由戰場決定勝負的戰役，若軍事失敗，政治局面也會連帶受挫，因此往往是戰爭帶動政治，而不是政治決定軍事的勝敗。這種情形，往後還會再次出現。

龍潭戰後，寧漢合作，汪精衛抵達南京主持政府。南京以白崇禧為主將，對割據兩湖的唐生智展開西征。一九二七年十一月十一日，唐兵敗通電下野，所部交由部將李品仙指揮。一九二八年一月四日，經過各方折衝和運作，蔣介石回任國民革命軍總司令，繼續主持北伐。二月，國民政府以馮玉祥部為第二集團軍，閻錫山部為第三集團軍，蔣氏則自兼第一集團軍總司令。蔣連續致電白，要求盡快結束西征軍事，率兵北上參加北伐。隨後，白將唐生智餘部改編為三個軍，與李宗仁之第七軍、第十九軍等合編為第四集團軍。

一九二八年五月二十八日，國民政府特派白崇禧為第四集團軍前敵總指揮。第四集團軍分兩批北上，以第七軍夏威部及第十九軍胡宗鐸部為總預備隊，暫留漢口。三十日，白崇禧在漢口對記者表示，第四集團軍出發加入北伐之部隊，係第二、第三、第四路軍及原武漢第四集團軍抽調組成，總數在六個軍以上。

北伐軍進展勢如破竹。六月二日，張作霖見大勢已去，通電宣布退出北京，三日搭車離北京返回瀋陽，奉軍各部陸續撤退，北京政府結束。四日凌晨，張作霖列車在經過皇姑屯時，被日本關東軍炸死。奉軍由其子張學良繼領。同日，國民政府任命閻錫山為京津衛戍總司令；八日，第三集團軍商震部進入北京。蔣介石總司令以京津軍事告一段落，北伐各軍無留駐北京附近之必要，下令各軍，除白崇禧率第十三軍一部進駐北京外，其餘各軍一律後撤或返回原防。

六月五日，白崇禧離漢口北上赴石家莊，旋往保定，十一日與閻錫山一同抵北京，在香廠東方飯店設立前敵總指揮部。進入北京是白崇禧參加北伐軍事以來最光榮的時刻，時年三十五歲。白氏為歷史上由華南領兵入北京的第一人，他興奮地對來訪的記者表示：「自古以來，凡是統一中國都是由北而南，從未由南而北以完成此一神聖大業的。太平天國時兩廣軍隊曾一度進至天津，至於北京實以這一回為首次。」

（待續）