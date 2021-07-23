上海的古廟宇嚴格來說並不算多，但是有佛教四大叢林，分別是靜安寺、玉佛寺、法藏講寺、龍華寺，各有特色，也都在幫主的《搭地鐵玩遍上海》書中有介紹，今天幫主就先介紹交通最為方便的『靜安寺』。

靜安寺位在上海中心位置，地鐵2號線的靜安寺站正上方，附近有日系的久光百貨、百樂門、張愛玲故居等等。靜安寺相傳最早建於三國時代孫吳赤烏年間，本名滬瀆重玄寺，到了宋代才更名為靜安寺。而且現址並非當初建寺的原址，當初是在吳淞江北岸，就是今天的蘇州河，在南宋嘉定九年遷到現在這個位置。

車水馬龍的靜安區，這座靜安寺極為凸顯的佇立著，晚上燈光打上更是金碧輝煌，豪華得要命！當年人民廣場一帶是跑馬地，租界時代築了跑馬道到靜安寺，名為靜安寺路，也就是現在的南京西路。

站在旁邊的久光百貨廣場就能看到高聳的「法久住梵幢」，相傳最早在西元1946年就落成，後來在文革期間被毀，目前看到的是2007年重鑄的版本。歷史上靜安寺幾經損毀、重建，現在你來到這裡看到氣勢恢宏的建築已經是經過數輪的興建，內有大雄寶殿、天王殿、三聖殿三個主要建築。

與台灣的情況不同，在台灣不論多大的廟宇都是免費進入，而在中國廟宇卻成了景點，入內參拜需要購票，靜安寺現在門票價格為50RMB。幫主個人非常不能認同宗教與金錢掛勾，畢竟佛渡天下人，豈以貴賤區分之？

如果您是預算型的遊客，大可不必花這個錢，心中有佛不必口念阿彌，周邊拍拍照就好。

靜安寺中央廣場有一座高聳的大香爐，大陸民眾特別喜歡往裡面丟銅板，似乎走到哪座廟宇都一樣，有香爐必丟幣。說是願望會實現？！靜安寺以地利之便吸引很多遊客，如果你的行程中時間允許可以順道來看看。

各殿供奉佛陀與觀世音菩薩，拜拜部分幫主就不多做介紹，我對他們新的建築反而比較有興趣，大殿的主要樑木看來是整根大樹取下，其中你可以觀察一下，有一根連樹瘤都保留著喔！

大殿的主要樑木連樹瘤都保留著。（作者提供）

最後，再送大家一個禮物，你知道在靜安寺的大匾額後面有什麼秘密嗎？記得爬上入口處的樓去瞧瞧：

原來靜安寺的大字匾額背後，刻有心經呢！來到這裡除了參拜禮佛、欣賞壯闊的建築之外，也可以體驗看看「台灣人道素菜」。

這間素菜餐廳不用進入靜安寺內，入口在後側（愚園路151號），提供一般素食簡餐與特別的「吃到飽速食自助餐」，料理非常出色，有素食需求可以考慮在這裡用餐。幫主點了一份簡餐，分量與味道都相當不賴，吃得健康。

當然啦，靜安寺周邊是非常熱鬧的，隔壁就是日系久光百貨，街廓經過整理安排了造型銅像。

如果你是晚上前來，靜安寺點燈後更有美感，許多攝影愛好者會特別來拍照。而就在靜安寺的斜對面，就是知名的百樂門大舞廳，可以安排在一起探訪，只要搭地鐵到「靜安寺站」附近有大量精彩的內容可以體驗！（上海幫幫主/台北）

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