國防部智庫「國防安全研究院」近期發表了「激化情緒對立的口水戰，批踢踢（PTT）八卦板疫情輿論分析」報告，由國防院政策分析員蔡榮峰和資策會助理工程師陳詠君合作撰寫，針對PTT八卦板今年1月至5月關於疫情、疫苗的輿情與言論走向進行分析，但卻引發各方極大爭論。

對於「疫苗政治化」的不同意見

作者稱這篇報告的目的是為爭取PTT還原民主自由的討論空間而做，報告中指PTT八卦板發現一個奇怪的趨勢，那就是煽動情緒的敘事模式，正逐漸占據跟疫情有關的討論，使得該板作為疫情資訊交流平台的功能逐漸癱瘓，且出現了「疫苗政治化」的現象，疫苗話題更是成為該板疫情輿論的主戰場。

報告認為在台灣疫情嚴峻的關鍵階段，網路社群平台成公眾情緒發洩管道，疫苗話題變得無所不在，在引領風向、佔領輿論篇幅、運用敘事邏輯與情緒渲染構框疫苗現象下，最後映入台灣民眾眼簾的印象，就是包括BNT疫苗、AZ疫苗以及國產高端疫苗都在輿論脈絡中，藉由民眾的負面批評與感受被政治化了。

不過，這份報告推出後，引發各界不同意見的討論與評價，甚至有了「國防院成為新東廠了嗎？」的質疑，也有人認為此報告以量化方式研究帳號的發文結構固然很好，但似乎把所有批評蔡英文與民進黨政府的言論都自動歸類為與「中共對台政治宣傳」高度相符，暗示這些人都是「同路人」或甚至「中共」本身。

對此，作者之一發表聲明表示，報告從頭到尾沒有點名誰是「中共同路人」，更無意推論個別帳號的政黨傾向，僅就現象進行描述性分析，且PTT僅是研究者採樣分析的平台，並非唯一可分析對象，認為報告中的研究方法與資訊技術都有依學術標準揭露，歡迎就實質內容對話，促進民主輿論品質。

其實，所謂的「疫苗選擇權」，並不在於引導輿論的風向，也不是刻意在為中國製造的疫苗進行遊說，而是在需要依靠疫苗於短時間內，盡速達成民眾施打兩劑以上全覆蓋率來止血的情況下，對於嚴重缺乏疫苗的台灣是很大挑戰。但官方對於民間採購中國產製疫苗的呼聲，卻是給了一個「軟釘子」碰。

中央流行疫情指揮中心方面一再聲稱，相關法規已有既定規範，以中國產製疫苗本來就在台灣管制進口之列為理由，直接封閉了展開討論與審議的空間，而不是去考慮是否有需要適時開放中國產製疫苗進口一事來做理性、專業的政策論辯，這才是會讓人質疑政府的決定是否為政治操作的原因之一。

或者說，假如經過了理性、專業與公開的政策程序，決定可以開放中國產製疫苗進口台灣之後，民眾仍是有願意施打的選擇權，就如同目前對於疫苗施打的情況來說，也是有不少台灣民眾寧願選擇漫長等待不知何時才能輪到的莫德納疫苗、而不願接受施打AZ疫苗，這才是人民真正的「疫苗選擇權」。況且，若說中國產製疫苗有品質疑慮，那國產疫苗不也正面臨了類似的問題嗎！

引發認知作戰的其實是「人」

俗話說「有人的地方就有江湖」，現今輿論的運用方式，已從報紙、雜誌、廣播、電影和電視等傳統的大眾傳播媒介，轉而將文字、圖片、聲音及影像等內容，利用網路即時、快速與無遠弗屆的資訊負載能力為渠道來大量發送、推播，期望增加閱聽眾，並企圖偏誤民眾認知，以使社群媒體產生變化。

「認知空間」（或認知場域）原來是廣告心理學領域的用語，是人類情感、意志、信仰和價值觀等無形的精神空間，「認知空間作戰」又被稱為「認知域作戰」或「制腦作戰」、「腦皮戰爭」，結合資訊、宣傳、心理等面向，以網路聲量在潛移默化中影響閱聽人精神意念的認知與認同，進而改變目標群眾所認知的自己與周遭世界。

之所以能夠操縱輿論趨勢、左右公共政策方向，甚至造成意識或族群對立，是因為人類的大腦承載著人類的心智，人類在接觸及認知世界時依靠大腦的運作，但大腦在人生歷程中，總會因學習過程、環境及經驗的不同，產生思維盲點和弱區，致使在價值觀差異、生活經驗、知識水準等多重影響之下，存在程度不一的偏見和喜好，並經常依據心之所向來選擇自己願意、想要相信的「事實」。

社群媒體技術的不斷進化更新，也使之「武器化」與「工具化」，讓民意輿論與政治衝突的「戰場」由實體現實空間延伸至社群媒體的數位網路空間，在網際網路與社群媒體中所引發的衝突行為，成為足以產生現實效應的政治風暴，同時其「戰場」也不受時間與空間因素的侷限。

不只難辨真偽，更能透過演算法提供發起者想獲取的資訊，確保廣大的閱聽人持續接收更多類似的內容，是一個能將其偏好與動態數據化的科技，而此演算技術在社群媒體公司的科技壟斷和缺乏完善法律規範而難以問責的情況下，意味著政府或政治人物能夠藉由社群媒體來對國家內部進行社會控制。

這類網路衝突所造成的結果充滿不確定性，由於無法加以區分對象究竟是心懷叵測的網軍，或僅是跟隨網路風向的網民，也使衝突方的身分變得晦暗不明。這使得有心人士能在無聲無息中與眾多毫無防備的使用者相互連結，散播不實言論攻擊對手、製造對己有利的輿論風向、還有網路霸凌紛紛湧向社群媒體。

在經過刻意加入虛假或誤導性內容來加以傳播與操作後，形成了「輿論效應」（Public Opinion Effect），而「同溫層」（Filter Bubble）的對立和「沉默螺旋」（Spiral of Silence）的效應，更讓「愛台灣」與「中共的陰謀」成為了無形武器，利用台灣自豪的民主社會為跳板，造成社會的族群對立、認知誤解與民粹橫行。

在社群媒體所引發的政治參與變遷過程中，民主的樣貌也隨之煥然一新，在蓬勃發展的同時，卻也成為操控民意潮流、製造錯誤和虛假資訊的溫床，社群媒體已從原本與朋友分享日常、獲取所需資訊及討論公共事務的單純社交工具，搖身轉變成為一個強大的武器及控制社會的工具。

我們必須對於在數位世界所形成的這團「迷霧」有所防範，提升台灣民眾「媒體識讀」（Media Literacy）的能力，建立批判性思維和批判媒體訊息的能力，避免被不實資訊操弄而失去對事實真相的客觀判斷，否則稍有不慎，便可能造成台灣民主的體制危機。

（作者為國立聯合大學助理教授、國立台東專科學校助理教授，台灣國際戰略學會研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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