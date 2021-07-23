日前台積電創辦人張忠謀於亞太經合會（APEC）線上領袖峰會，表達了他對當前全球半導體供應鏈發展的憂心。他指出，近年各國基於國家安全，希望晶片能自給自足，然而即使投資數千億美元，所能得到的也只是成本昂貴的供應鏈，這樣做只會讓技術進步的腳步放緩。他直言：「追求自給自足的半導體供應鏈，結果相當可怕，只有基於自由貿易體系的供應鏈才是最佳的作法。」

張忠謀所談的自由貿易，言淺易懂，與亞當斯密在國富論裡所言無異，亞當斯密認為政府引導企業在國內投資，生產那些能從國外廉價輸入的產品，這類政策是有害的。他又說，那些可以更便宜購買的東西，由自己生產，是不智的行為，因為哪一類產業值得投資，企業家所做的判斷會比政府來得更明智。

亞當斯密的名言：「他們被一隻看不見的手所引導，去促進了他們毫不意圖的目的，他們雖然各自追求自己的利益，但往往比那些真想促進社會利益者，更有效的促進了社會的利益。」這段話是闡述自由貿易體系下，該生產什麼產品，該投資什麼產業，應交由市場那一隻看不見的手來決定，這樣的決定非僅有利於個別企業，也有助於國家經濟利益。

由亞當斯密這一段自由貿易的論述，我們大概就可以明白何以張忠謀會認為半導體產業的發展，供應鏈的形成必須基於自由貿易體系，因為哪些製程適合在哪些地區，最好還是交由那一隻看不見的手來引導，人為的干預，只會讓成本提升，並使得技術進展放緩，對於企業或對於國家經濟都是有害的。

今天半導體產業的發展如此迅速，技術進步如此之快，可以說是拜自由貿易之賜，因此也形成了如今的供應鏈，未來如果各國都想把那一隻看不見的手運作了二、三十年的供應鏈搬回本國，非僅成本非常昂貴，也會使得技術進展放緩，如亞當斯密所言，這是有害的，而這也正是張忠謀認為相當可怕的原因。

自由貿易的思想雖源於18世紀，卻直到20世紀二戰結束後才得以實現，而倡議最力的莫過於美國，1947年在美國號召下展開關稅暨貿易總協定（GATT）第一回合談判，大幅調降四萬多項產品的關稅，直到1990年代總計展開了八個回合的多邊貿易談判，隨後更成立了世界貿易組織（WTO），回顧自二戰後的半個世紀，美國推動自由貿易可謂不遺餘力，也正是如此，全球平均關稅稅率由戰後的40％降至3％，隨著全球貿易擴張，全球經濟成長逐年攀高，諾貝爾經濟學獎得主克萊恩曾估計，全球貿易成長速度大約是全球經濟成長的1.5倍，貿易帶動經濟，於此可知。

隨後的發展如同克萊恩的估計，貿易量的成長數倍於經濟成長，1990～2000年為2.4倍，2001～2011年1.4倍，惟隨著美國貿易赤字擴大，近年美國開始以公平貿易取代自由貿易，無所不用其極的採取反傾銷、反補貼、防衛措施來維護美商的利益，川普任內烽煙遍起，貿易戰舖天蓋地而來，保護主義幽靈又現，2016～2020年全球貿易成長率平均降至1.4％，為二戰後成長最緩的時期，比全球經濟成長率2.0％還低，更別談什麼1.5倍這件事了。

由前述統計可知，自二戰後人類經濟能日趨繁榮，半導體等產業能快速發展，全是拜自由貿易之賜，在市場那一隻看不見的手引導下，投資、生產、貿易依據要素價格自然形成生產供應鏈，消費供應鏈，在產業關聯的帶動下降低了生產成本，提高了企業利潤，創造了就業機會，讓各國所得、社會福祉得以提升。可以這麼說，二戰後人類文明，經濟繁榮得以達到顛峰，自由貿易居功厥偉。

然而，隨著美國走向保護主義，處處以國家安全為名，破壞自由貿易體系的運行，全球經濟為之動盪，川普還數次揚言退出世界貿易組織（WTO），他試圖重組供應鏈、改變自由貿易法則，更恣意以所謂公平貿易懲罰他國，全球已為此付出極大的代價，可笑的是，美國念茲在茲的貿易逆差反而由2016年的7500億美元飆升至2020年的9100億美元，四年來風風火火倡議公平貿易，可謂損人不利己。

這些年，我國執政當局總認為美國重組供應鏈將主導未來全球生產體系，總以為現行以中國大陸為主的全球供應鏈即將式微，總以為供應鏈可以拉回台灣，惟這樣的認知非僅過於樂觀，而且有嚴重偏差。歷史告訴我們，在自由貿易體系下，想以人為干預來改變市場法則是不會成功的，非僅歐巴馬辦不到，川普辦不到，拜登也一樣辦不到。

張忠謀一席話讓我們重溫了亞當斯密所倡議的自由貿易，在二戰後的七十多年裡，人類文明因自由貿易而繁榮，晚近也因公平貿易而紛亂，若我們相信自由貿易仍將主導未來，執政當局自應依循自由貿易的思維來做政策判斷，否則，終將淪為美國公平貿易的祭品，那就太悲哀了。