指揮中心昨天宣布，已簽約採購3600萬劑莫德納疫苗，今年第4季供應100萬劑，明年及2023年分批供應基礎型疫苗與次世代追加劑型疫苗。至於每劑價格，政院以保密協定為由，不予說明。

前一陣子甚囂塵上的「台美合作，代工莫德納」，怎麼無聲無息了？換來的，卻是加購3600萬劑莫德納？早知如此，何必指摘中方阻撓採購BNT？何必卑躬屈膝地接受美日捐贈？又何必搶功民間捐贈1500萬劑BNT？

近一年來，指揮中心有關採購疫苗的說詞，不論是種類、數量還是到貨日期，反反覆覆，狼來了，喊多了，焉知這3600萬劑莫德納不是虛晃一招？還是望梅止渴，試圖挽救下墜的民意支持度？簽約是好事，好歹應該邀集立法院疫苗調閱小組，會同審閱合約，以昭公信！何必遮遮掩掩，授人口實？

國際間，疫苗採購價格並非秘密，涉及採購醜聞，則另當別論。且替政院算算帳。國際行情，AZ疫苗均價4美元，莫德納每劑價格高位為35美元，去年編列115億疫苗採購預算，衛福部決算67億，約當1476萬劑AZ和505萬劑莫德納，尚有48億不知去向。甫簽約的3600萬劑莫德納，約需新台幣353億，即使將今年新編224.5億疫苗採購預算全數用於此案，還差128.5億，如何補足？超前部署購買疫苗，政院不說明疫苗採購價格，錢從何處來，也不說明嗎？

疫苗採購，前帳未清，新帳不明，好一筆混帳！

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