亞太地區形勢詭異，一個不大的空間裡，擠了太多航母與準航母，相關國家都在比賽誰的航母多。

一個國家到底需不需要航母，首要考慮應該是「需求」。例如亞太區域，中國周邊國家像是日本與韓國，相互距離太近，根本無需航母就夠著彼此，就不需要航母。真正需要航母的是美國，因為美國海軍是全球海軍，必須要有海上移動堡壘，才能全球作戰。

中國也需要航母，因為中國在全世界都有貿易往來，海洋經濟利益例如海上絲路，是中國海軍所要保護的對象，自然需要航母。

比較美中航母的戰鬥力：第一，艦載機起降效率。目前艦載機起降有三：滑躍起降、彈射起降、垂直起降。以垂直起降效率最高，但是缺陷也是致命的，因為不能裝滿油料、也不能滿載武器，作戰半徑也短。

第二，艦載機與飛行員數量。尼米茲級航母艦載機數量為75架，福特級航母更高達90架，而遼寧號航母36架，山東號航母48架。滑躍起降每小時40架，彈射起降高達150架。

第三，艦載機的種類必須很多元，除了戰鬥機，還要有固定翼預警機、反潛機、攻擊機、電戰機、直升機等等。滑躍起降航母明顯無法搭載這麼多的飛機。

第四，航母編隊作戰能力，包括各種戰術戰役整合戰力、指揮官經驗、小至士兵訓練與紀律等等，中國航母艦員的經驗還需要磨練。

從這些簡單的比較就知道，中國航母距離美國航母還很遠，唯一的保障是依託陸地武器擊毀美國航母，這就是中國無懼在家門口打仗的原因。

最奇特的是英國，英國女王級航母打擊群萬里迢迢即將進入南海，之後可能長期靠泊日本。其所依賴的就是美國航母，英國海軍的能力能否支援其遏制中國的政治目的？

英國女王號航母平均每日開銷420萬美元，從5月1日到9月1日靠泊日本為止，除了女王號航母本身，再加上8艘打擊群成員：1艘45級驅逐艦（另一艘返回）、2艘23級巡防艦、1艘綜合補給艦、1艘油料補給艦、1艘核動力攻擊潛艦、1艘美軍驅逐艦、1艘荷蘭驅逐艦。3個月將花費7.6億美元，佔了2021年國防支出（560億美元）的1.4%。未來如果長期留在亞太地區，這個國防大洞有多深，簡直不敢想像。

若說英國以女王名義派遣航母打擊群陳兵亞太，這就拖大了，反而有一點獻醜的味道。

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