2020年菲律賓總統杜特蒂曾公開反對美國重返蘇比克灣，甚至打算取消與美國的《訪問部隊協議》(VFA)。但菲律賓在南海海域遭到中國民船騷擾，美國展現積極防衛的態度，杜特蒂改變了念頭。

2012年中國控制黃岩島，對菲律賓而言，是地緣政治的災難。杜特蒂上台後，為報復美國，對美國、中國態度左右搖擺，讓美國捉摸不定。但多數菲律賓人希望政府捍衛南海利益，杜特蒂對美國漸漸靠近。

菲律賓積極推動軍事現代化，今年6月底，美國國防部宣佈對菲軍售F-16戰機、響尾蛇空對空飛彈與魚叉反艦飛彈。但僅靠這些軍備緩不濟急，也難以自行保護南海利益，因此決定延長《訪問部隊協議》；美國則重申1951年《美菲共同防禦條約》適用於南海，給予菲律賓同等的安全保障。

杜特蒂女兒薩拉將與他聯手競選總統、副總統，根據最新民調，兩人支持度雙雙居冠，當選可能性大增。杜特地此時向美國釋出友好態度，也是為自己留下一些空間；美國則必須搶先防止菲律賓在多元化外交關係下出現任何倒向敵方陣營的意外，進而衝擊美國印太戰略的影響力，這是美國國防部長選擇優先訪問菲律賓的原因之一。

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