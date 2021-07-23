第4屆「海峽兩岸青年發展論壇」杭州登場，洪秀柱循例出席並會晤國台辦主任劉結一，綠營立委紛紛撻伐，指責充當統戰樣板，出賣國家主權。然而，兩岸官方失去溝通管道，兩岸關係卻未完全惡化，源自少數交流管道仍能發揮「兩岸融合」效應，台灣社會應該珍惜。

不但民進黨政府否定「九二共識」，國民黨江啟臣主席也走向本土派路線，洪秀柱則旗幟鮮明「親中」，堅持「一中共表」、「存一中原則之同、求一中內涵之異」，尤其展現高度中國人認同及民族情感。

不是洪秀柱理念僵化、不合時宜，而是台灣社會從國民黨李登輝到蔡英文執政，已產生嚴重的國家認同分歧，偏離兩蔣時期的「一中是中華民國」立場。

李登輝時期從主張「一中」即是中華民國，轉折成「特殊國與國關係」，陳水扁從主張「兩岸統合論」到「一邊一國」，蔡英文宣稱維持現狀，卻使台灣走向與中國無關的主權國家，激進獨派更積極推動建立台灣共和國、台灣國家正常化。洪秀柱始終如一認同中華民國，具有中華民族情感，反對「一國兩制」，何來出賣國家主權呢？

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