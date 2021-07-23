原本因為不滿會談安排而取消的美國副國務卿雪蔓訪華行，在中國同意外交部長王毅會面後峰迴路轉。

事件的發展相當有戲劇性，凸顯美中外交角力的爾虞我詐。中國安排外交部排名第5的副部長謝鋒會談，雪蔓是美國國務院二號人物當然不接受。中國再同意王毅出面，表面上位階更高，給了美國面子，實務上雪蔓仍是先與謝鋒會談，再與王毅會面。而且眾所周知，中國外交第一號人物是楊潔篪，王毅排名第二。

雪蔓不會不知道這中間的委屈，但為何仍要訪問中國呢？因為這步棋，是美國「抗中」大戰略的重要安排。

美國聯合盟友抗中，已經獲得G7、北約、五眼聯盟、日本的支持，甚至俄羅斯的總統普丁，拜登都已經會面過。這些佈局安排好後，剩下的就是與習近平的會晤，以展示美國聯盟的龐大力量。

因此，「拜習會」才是美國抗中大棋局的收官之作。少了這一步，拜登這半年的努力都白搭。因為各國雖表態支持美國，但與中國的生意仍然照做，中國第二季GDP仍增長7.9%。拜登如果不能在外交領域得分，美國人遲早會質疑，「抗中」的成果到底是什麼？

所以雪蔓訪華的任務重大，必須不失尊嚴的告訴中國，美國要的是什麼，希望中國合作。正如美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）所說：「副國務卿打算利用這次接觸，向中國展示和證明，什麼是負責任和健康的競爭。」大家就是拭目以待吧。

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