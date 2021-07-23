河南鄭州遭遇「千年一遇」的罕見水患，人命和災損不計其數，台灣許多社群平台、藝人、企業紛紛捐款給鄭州災民，作家苦苓卻站出來唱反調，連諷帶罵地說，中國有1億劑BNT，有捐給我們半劑嗎？如果現在有人再提要捐任何錢給中國，那他想罵的都是髒話。

苦苓還說，「中國隨便一架騷擾台灣的戰鬥機、或是對準台灣的一枚導彈，那些錢都足夠河南救災救不完。」行，我方買飛機大砲，不准對岸飛機擾台？對岸早就有意幫台灣取得疫苗，我方冷言以對；台灣捐68億給日本，日本在漁權上有對台灣好嗎？有不放核廢水、不出口核食到台灣嗎？對日本人投注愛心，對一奶同胞卻惡言相向，這是什麼道理？

是人，都應該有悲天憫人的胸懷，生命受到威脅、受到災害，有能力的立刻去救助都來不及了，這位作家竟然還坐在家裡說風涼話罵人，究竟是什麼心態？作家的筆可以牽動人心，所以為文遣句都要格外小心。

新聞學前輩歐陽醇說，｢筆尖要常帶感情，筆端要常指良心｣，現在會寫兩字的都成了作家，還要去帶風向罵人，顯然他的筆歪了、心也斜了。

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