美國通膨壓力加劇，連續數月公布的消費物價指數（CPI）都創下近年新高。最新的CPI較去年同期急升5.4%，為2008年8月以來最高。而更受聯準會關注的核心CPI（扣除食品和能源）則上升4.5%，更創下近30年紀錄！

導致物價飛升的趨勢包括人口老化及疫情等因，。不過前者是慢性的長期影響，後者則屬短期衝擊。真正關鍵的中期因素，可能是美國前總統川普至現今拜登總統所推動的美中對抗戰略。

全球化年代以來，跨國企業爭相建立全球供應鏈，尋找最便宜的原料、產品、物流與勞動力，惠及美國核心CPI於1990至2019年的30年間僅升18%。不過，近年貧富懸殊加劇助長民粹主義萌芽，反全球化和保護主義崛起，逆轉了全球化進程。川普對中國大陸發動貿易戰、科技戰等組合拳，而拜登延續這些關稅壁壘政策，美國對中國進口產品徵收的關稅平均超過19%，較以往高出5倍。

貿易締造雙贏，而貿易戰則導致雙輸。因為貿易是基於比較利益法則，出於互利、自願原則而產生。反之，政府製造的人為干擾，只會徒然製造損及效率的無謂損失（deadweight loss）。固然，實力強的一方可以在貿易戰中犧牲短期利益，逼迫對方屈服，以汲取更大的利益。然而，美國開徵1年多的關稅以來，不僅無損中國貨物出口到美國的增長，反而還推升了美國的通膨。因此，在通膨陰影下，美國財長葉倫終於鬆口，放出檢討關稅壁壘的風向球。

葉倫上周接受《紐約時報》訪問時表示，拜登政府仍在審查去年初簽署的中美首階段貿易協議，認為協議未能解決兩國之間的基本問題；同時認為對價值3600億美元的中國商品加徵的關稅，可能損害了美國消費者的利益。

拜登上任歷時已7個月，財經官員從原先對中貿易的強硬立場，一轉到上周葉倫的「檢討」風聲，顯示美國對發動損人不利己的貿易戰有改弦易轍的跡象。

事實上，需要檢討的不僅是自傷傷人、無濟於事的關稅措施，更應包括美中脫鉤的對抗思維。美國國內矛盾繁多：金融軍工獨大、實體經濟空洞、財政赤字惡化、種族衝突加劇、貧富差距擴大、黨派對立嚴重等各種問題歷歷在目，顯示霸權黃昏的影子。對外合作互利，對內調養生息，才有助於美國政經文化影響力的延續。不思此道，卻想以打擊競爭對手的方式求勝，恐怕必然走向事與願違的結果。

以量化的數據來說，「美國全國商會」（U.S. Chamber of Commerce）今年出版的《瞭解美中脫鉤》（UNDERSTANDING U.S.-CHINA DECOUPLING: Macro Trends and Industry Impacts）報告，為脫鉤會替美國帶來多大損失提供了一個相對可靠的分析。不僅對總體損失提出評估，對航空、半導體、化工、醫療器材等個別行業的損失也有具體的詳盡分析。

損失多大，當然看脫鉤程度多深而定。假若只是對華進口貨物都加25%的關稅，而非完全脫鉤，直接損失已經非常巨大。全美每年GDP會因此減少1900億美元。何況，美中經貿關係並不只於貿易，若美國在大陸的投資額因脫鉤而導致要把在華資產賣掉一半，每年的投資盈利便要減少250億美元。美國的服務業出口也會減少，每年少掉150億至300億美元。這些都是每年的損失，積累起來的金額更為可觀。

對美國半導體產業而言，脫鉤會釀成全球科技供應鏈的衝擊，導致一些外國廠商「去美國化」。中國會尋求自給自足，而失去大陸市場會使美國半導體行業整體產出損失高達540億至1240億美元，研發經費與資本支出都受影響，從而影響10萬人以上的工作崗位消失。

從基層百姓的立場，多數人期待的並非是世界第一的虛名，而是生活逐年改善，下一代「青出於藍更勝於藍」的心願。美國全國商會的計算雖然貌似從商界利益出發，但其實影響的更是千千萬萬人民的安穩生活。放棄霸權思維，學會天下為公、世界大同、人類命運共同體的理念，不但是美國人之福，也更是全人類之幸。（作者為香港中文大學金融系副教授）

（作者為香港中文大學金融系副教授）