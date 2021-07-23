河南新鄉遭遇極強降雨 47萬餘人受災。（新華社）

河南省近日空前暴雨，災情相當嚴重，地鐵淹沒停駛，至23日晚間已有51人罹難、300多萬人受災；部分村鎮斷水、斷電、斷網超過24小時，經濟損失估計在2800億元以上。

部分台灣媒體刻意扭曲，宣稱對岸刻意淡化災情，除蓄意醜化對岸政府之外，頗有隔岸觀火、幸災樂禍之意；在已經相當惡化的兩岸關係之下，進一步搧風點火、製造仇恨對立，殊屬不智。幸好，蔡英文總統算是理智，對大陸表達了基本的人道關懷和慰問，也讓對岸涉台單位不得不表達冷淡的感謝。

許多台灣人民對美國協助捍衛台灣存有不切實際的幻想，認為只要抱住美國大腿台灣就免驚，不知美國只要認為不符合其國家利益時，隨時可以變臉走人，歷史上的案例可說是「族繁不及備載」，近的如放棄阿富汗、庫德族，遠的如中國內戰時放棄國民政府；更別提這個極不穩定的「保護」，也是在台灣必須支付遠超過國際行情的軍購來維繫的。台灣的安危，還是要靠自己智慧地處理兩岸和國際關係，況且目前還有那麼大的貿易利益必須靠穩定的兩岸關係來維持。

這幾年來，兩岸關係在蔡政府進一步台獨化、去中化之下持續惡化，導致大陸民意對台應採「和統」或「武統」的看法上，由約略五五波變成「武統」占了上風；若大陸出現某些危機時，武統很容易成為北京「順應民意」的選項，不管成敗對台灣都是一場重大災難。因此，穩定的兩岸關係才是台灣未來任何發展的基礎，這是有智慧的台灣人民必須體悟的。

在緩和兩岸關係的諸多途徑中，最廉價的其實就是在出現災難時，以人道關懷表現出來的相互協助。台灣經濟規模全球排名第20名，購買力調整的人均經濟生產更高居第15名，提供受災者經濟支持相當容易，但「回報」卻會是意想不到的高，特別是改變大陸民意產生的效果，等同為台灣安全和穩定購買了重大保險，台灣民眾應該了解和重視。

連蔡總統都知道，在此刻須表達關懷之意，那麼藍營上下，若畏懼綠營嘲諷就表現出一副冷淡、事不關己的樣子，就不是一個心存台灣安危、積極經營兩岸關係，甚至是抱持人道主義者，應該表現出來的態度。在此關鍵時刻，呼籲台灣民眾向大陸受災者、特別是罹難者家屬捐款支持，並率先表態捐款，絕對是正確且適時的策略，此舉可讓對岸人民看到，台灣還有眾多人民關懷大陸的同胞親人，武統在其意識形態下即便不能完全排除，也絕對不可輕易開啟。

募款金額其實不必多，若有1億元，就足以支持目前約51位罹難或失蹤者家屬每戶近200萬元，足以充分表達台灣同胞的善意。有綠營文人宣稱，對岸沒贈送台灣BNT疫苗，何須發起募款？這種短視近利的心態，正是兩岸關係惡化的主因之一。試問，日本出現天災時，我們有先計算過日本過去是否對台捐款，再來決定是否對日捐款嗎？人道和功利的差異就在於此，更何況兩岸關係的關鍵走向，就看此時此刻了。

（作者為華梵大學人文教育學院兼任特聘教授）