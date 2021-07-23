球后戴資穎一篇想念商務艙的貼文，驚動蔡政府高層。除行政院長蘇貞昌3度道歉外，總統蔡英文也罕見迅速道歉。如果體育署長張少熙辭職還是無法止血的話，恐怕連教育部長潘文忠都仕途堪憂。

執政向來傲慢顢頇的蔡政府，這次為什麼這麼快就組成了「道歉國家隊」，謙卑、謙卑、再謙卑地向人民鞠躬再三？因為他們知道此事非同小可，可能對政府傷筋動骨，讓偶像級的運動明星受委屈，就是得罪了年輕族群，而蔡政府向來視年輕人為鐵桿支持群，是力挺蔡政權的中流砥柱，所以對「經濟艙事件」的反應一定要快！

因為防疫不力和疫苗分配不公等因素，近來年輕族群對蔡政府的負面情緒正在快速升高。從社群網站中，諷蔡藏頭詩佳作頻頻，以及坊間書店刻意將與「蔡英文」、「陳時中」有關的書籍，和書名中有騙子、詐騙等字眼的書擺在一起，就可見年輕族群正運用其特有的創意，表達對蔡政府的不滿、甚至不屑。

日前中央流行疫情指揮中心突然宣布，「疫苗施打意願登記與預約系統」開放18歲以上民眾申請；而針對陳時中說可以考慮讓18歲以下青少年先打BNT疫苗，蔡英文也立刻表態，指示大學生施打的時間不能晚於12到18歲族群。

凡此種種都可看出，政治敏感度超強的蔡英文，想必已嗅到年輕人正漸行漸遠的危機，因此意圖補破網，趕緊用各種政策挽回這族群的心。

此外，日前國防安全研究院一篇《批踢踢（PTT）八卦板疫情輿論分析》報告，暗指網民是中共同路人，則是從另一個角度試圖提出警訊。眾所周知，長期以來，PPT支持民進黨遠大於支持國民黨，更別說是成為所謂紅色勢力、中共疫苗的啦啦隊。民進黨有多位政治人物就是出身PTT的版主。在這篇報告中提出了47個證明PTT遭中共勢力介入的可疑帳號。然而，根據台北市議員徐巧芯比對這47個帳號的長期發文後發現，其中，74%都是綠營的支持者，參加過洪仲丘事件街頭抗議、太陽花學運等與民進黨關係密切的社運活動。要說這些帳號被中共滲透而反蔡政府的防疫政策，實在是無稽之談。

PTT上有人稱這47個帳號是「47浪人」，典故來自日本江戶年間1705年的元祿赤穗事件。在流行文化中，「47浪人」向來被認為是值得敬仰的忠義之士，因此PTT上眾多網友還深為自己竟然沒有被國防院的這篇研究列為「可疑帳號」，感到十分「遺憾」，希望政府下次研究不要忘了他們。

在這種年輕人的幽默之後，透露的是新世代對於政府的不解、甚至不齒，如此失望且忿忿不平的心境，蔡政府讀懂了嗎？

蔡政府幾乎掌握了所有的資源，也很懂得慷人民之慨，經常施行小惠，但年輕人還是不想再相挺，因為這個政府一再用謊言欺騙了他們。如果蔡英文的施政無法讓年輕人看到希望，那麼，官員再鞠幾次躬、再怎麼道歉，恐怕都難以挽回年輕人的心。

（作者為資深媒體人）