針對《中國時報》報導高端向食藥署提補件資料時，發現其嘗試將2L製程擴大到50L時，因數據偏差大導致送審3批次退件2批次，最後僅18%如期交貨，未來品質恐堪慮，高端23日發聲明反駁，盼外界勿影響國人對國產疫苗的信心。媒體無意唱衰國產疫苗，而是本乎天職報導所知的真相，但高端的回應軟弱無力而且越描越黑，讓人更霧煞煞。

《中時》的報導凸顯了3項問題：高端各階產能數據難相較、相同生產模式下各階數據偏差大、在食藥署把關下，「良率」僅18%，3批次被退2批次。流行病學專家表示，高端生產S2-P抗原在2L製程中唾液酸值約20%左右，但放到50L時有2批次暴增至40%，擴大到200L時4批次皆僅10%，顯示抗原品質難穩定。

但高端的聲明顧左右而言他，僅「告誡」媒體勿聽從非疫苗生產專業等「來路不明」人士的說法，強調成品100%符合規定。如此的聲明既難讓人信服，也說明不了任何問題。

食藥署23日澄清批量放大過程因製程、設備等因素可預期有一定差異，強調確保品質才放行；既然如此，食藥署何不公布審批製程，以正視聽。

媒體非唱衰高端、聯亞等國產疫苗，而是愛之深、責之切。再說，若非蔡總統6月初在高端二期試驗未解盲前，就要求7月底施打第一波，且給予緊急使用授權（EUA），外界豈會拿放大鏡看待高端？這點蔡政府恐難辭其咎。

高端疫苗一路走來始終難擺脫諸多啟人疑竇的疑雲。食藥署上周以免疫橋接取代三期試驗，突襲通過高端EUA審查；日前再傳出高端疫苗接著要送「傳染病防治諮詢會預防接種組」（ACIP）審查施打計畫，而ACIP召集人李秉穎竟說，很多ACIP委員都參加或主持國產疫苗臨床試驗，這不是球員兼裁判嗎？坦白說，如不讓國人放心，1500萬劑輝瑞或3600萬劑莫德納疫苗進場後，國產疫苗可能就玩完了。