好事多磨的「2020東京奧運」在延期1年後終於登場，稱為最特殊的一屆並不為過，史上首度在全球瘟疫大流行時舉辦，且開幕式及8成賽事無觀眾。賽前的歷次民調顯示，近7成的日本國民反對在疫情籠罩下硬著頭皮舉辦，更有高達近9成的民意對病毒肆虐下的奧運感到不安。

東奧錯失和平機遇

豐田汽車等55家東奧贊助商中多達37家選擇迴避開幕式，以避免公眾對本屆奧運的負面觀感損及企業形象。大手筆贊助東奧的日本金融保險業者透露，數百億日圓的贊助金付諸東流。日本金樂天社長三木谷浩史認為，對任何國家來說，今年舉辦奧運都是自殺任務。東奧不僅無法為日本經濟帶來助益，若「防疫泡泡」被新冠病毒攻破，更將蒙受重大經濟損失。野村總合研究所推估，停辦東奧將損失逾165億美元，但萬一引發大規模疫情損失將更高，軟銀創辦人孫正義早就預警，舉辦東奧得不償失。

近日東京每日新增染疫人數不斷攀升，開幕前一日逼近2千人大關，日本政府新冠疫情專家組組長尾身茂在警告，按目前趨勢，兩周後東京都的確診數或將翻倍，極可能超過「第三波疫情」的高峰，但日本首相菅義偉仍信心十足保證舉辦奧運是安全的。菅義偉20日接受美國《華爾街日報》訪問時表示，簡單、最容易的事情即是放棄，但政府的工作是面對挑戰。

面對民意質疑日本遭國際奧委會的合約綁架，菅義偉辯稱，日本不是人質，東奧是日本政府想辦。但疫情蔓延實在不容樂觀，奧運籌委會將開幕式貴賓控制在950人，日本前首相、東奧組委會名譽最高顧問安倍晉三不參加，只有15個國家或國際組織領袖及近70個國家體育部長層級的要員訪日。主要國家領袖，除2024巴黎奧運主辦國法國總統馬克洪外，多數選擇不出席，日本期待的「奧運外交」實質意義不大。

東奧一波三折，擔任開閉幕式製作及演出總監的小林賢太郎因涉及創作以屠殺猶太人為題材的作品而去職。日本最大在野黨立憲民主黨枝野幸男認為，東奧逐漸變調，已非「和平」的慶典。主辦城市東京未見喜迎奧運的氣氛。

東奧原有機會成為和平外交的場域，為中、美、韓等領導人連袂訪日提供機會，南韓平昌、中國北京為2020東京奧運的前、後屆冬奧主辦城市，地主國領袖依慣例出席東奧順理成章，大陸國家主席習近平及南韓總統文在寅理應成為東奧開幕的座上賓。

體育牽起友誼的手

然而，在中、美競爭白熱化中，菅義偉無心延續安倍的「平衡」之術，對中外交展現強勢，中、日對立陡升，習近平訪日條件消失。此外，為回應美國總統拜登改善日韓關係的期待，文在寅原計畫藉東奧赴日，但日本堅持對慰安婦及徵用工等問題，南韓須提出日本可接受的解決方案，否則對文在寅到訪興趣缺缺。在日、韓協調文在寅訪日時，日本駐韓公使相馬弘尚出言不遜，嘲諷文在寅訪日為「自慰」，使文在寅訪日成為不可能。如此情況下，拜登訪日亦難在東亞外交上收效，僅派夫人吉爾代為出席東奧，聊表祝福。

無重要領導人出席，不受日本國民青睞的東奧更形失色，但去年中、日曾協議相互支持辦好奧運，北京仍派出境外參賽規模最大的一屆奧運代表團，總數777人，其中運動員431人，以示對東奧的支持。東奧雖未實現習近平訪日，但見證中、日在經濟之外，體育成為牽起兩國關係的另一聯繫。

「2020東京奧運」的標語為「因感動而成一體」，期待超越彼此分歧，眾志成城，此應為當前人類克服新冠疫情所必需。日皇德仁接見國際奧委會（IOC）主席巴赫時，祝願東奧成為牽起嶄新未來與希望燈火的大會。東奧在眾多不安的質疑聲中開幕，期待能在感動的掌聲中閉幕。

在新冠病毒威脅下，人類較以往任何時候更須溝通、理解及團結，奧運不僅追求突破體能限度的「更快、更高、更強」，更是不受任何形式的歧視，體現相互理解、友誼、團結及公平競爭的奧林匹克精神，此足為中、美競爭帶路。