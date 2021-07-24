這件事無論孫立人將軍怎麼解釋，都不能自圓其說，孫將軍不只是出格，而是離譜，簡直沒把老先生放在眼裏。別說是心有千千結的老先生，換了任何一個人都忍受不了。後面那句爭辯的話，不啻是說「你邀請不來，所以我才要幫你邀請」，這次事件勾起了老先生的新仇舊恨，想到美國政府官員對自己的輕藐侮蔑，對孫將軍自作主張邀請美國總統艾森豪威爾威爾訪台，從老先生受傷害的心理出發，孫將軍不無亦含有輕藐侮蔑自己的心態，老先生說：「他（指孫立人）要再胡鬧，我就說他是共產黨。」老先生要指孫為共產黨，這正是老先生仇孫的心態，已上升到與共產黨同等級高度，堅定了老先生去孫的決心。

一九五○年六月廾五日星期天，韓戰爆發了，美國總統杜魯門立即宣佈派遣第七艦隊協防臺灣，美國國務院所擬定的一切計劃，都胎死腹中，所以魯斯克說：韓戰救了蔣介石政權。（沈著孫立人傳第701頁）

韓戰爆發，美國被迫放棄一切倒蔣計劃，魯斯克說救了蔣介石政權，此語不見得中肯，美國真要在臺灣與老先生鬥，未見得一定是贏家。第一，孫立人囿於傳統，不可能就範。第二，老先生的特務組織嚴密，滴水不漏。第三，軍隊更是老先生的鐵統江山，連孫也撼不動。

老先生向麥帥遞送投降密件，距韓戰爆發只有十天，十天之後的美蔣關係，主客已完全易勢，美國的遠東戰略，不能沒有老先生的支援，也促成老先生放手對付孫立人。孫將軍是老先生用來報復美國的一顆子彈，你美國不是事事都要仰賴孫立人嗎？我就搞個沒有孫立人的臺灣給你美國人看，看你美國能奈我何。性格造就了老先生的思想與行為，思想與行為，又決定了孫立人將軍的命運。

一開始本文即不認同輿論對孫案起因的說詞，黃埔系軍頭們若非得到老先生的眼神示意，誰敢對孫將軍不尊不敬。那些給孫將軍穿小鞋的動作，雖非老先生指使，至少，也已得到他老人家的默許，這是中國官場千古不變的鐵律，而輿論也總是把罪愆推給下屬，這也是中國文化的千古不變鐵律，看來，思想的改革開放，即使在號稱民主的臺灣，還有待時日。

最後不能不談一談孫案的觸媒美國杜魯門政府，美國人以其商人心態，來中國玩政治，以利之所在吾往矣的美式政客行為標準，來衡量孫立人將軍作為取代老先生的假想人選，枉顧孫將軍是一個秉持中國文化傳統的中國將軍，有著牢不可破的中國傳統倫理文化觀。美國杜魯門政府那樣地恣意喧囂，引起老先生的忌恨，乃陷孫立人將軍於萬劫不復的災厄中，此乃孫案最直接的因素來源。孫將軍的被黜事乃必然，只是牽連之廣，刑求定罪之殘酷，何止是失之仁德而已。（系列完）（作者為陳大權，現居美國紐約州）