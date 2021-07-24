非常多人如今以「井蛙」來代稱台灣人。記得我剛上豆瓣與天涯的那一會兒，我們還都是灣灣。從灣灣到井蛙，時代演變之快速讓人感歎。

自從井蛙變成我們灣灣的代稱後，我一直想寫一篇文章解釋，所以這篇在我腦海裡盤旋許久了。

我個人不贊同以井蛙代稱台灣人，倒不是因為負面，而是不準確。每個人都有知識盲區，比如也有些大陸人會把台灣想得很落後，也有些日本人會認為中國到現在很大一部分人還是很窮。

說穿了，哪個地方沒有井蛙？

大陸社會認為台灣人井蛙，很大一部分是來源於「吃不起茶葉蛋」的老哏，一方面是認為台灣將自己的重要性看得非常高，特別是當牽扯到國際議題時，「台灣南波萬」已經是一個眾所皆知的段子。故，「認不清現實，不懂世事，井底之蛙」。

看過日本媒體人本田善彥老師寫過的一篇文章，裡面提到一件有意思的事情：在日本強盛的時候，反而很能容忍其他國家對日本的批評或指教。在日本經濟蕭條之後的過去二三十年，日本媒體瘋狂製作日本很棒的節目，一方面喜歡日本的外國人會愛看，一方面增強民眾信心。

我不會說台灣跟日本完全一樣，但民眾在應對不同時期的發展，就會產生不同的情緒反應，有時是真有信心，有時是需要被給予信心。有時是能充分自我肯定，有時是急需外人的肯定來強化自己「我很棒」的認知。

「井蛙」之所以煉成的第一大前提，就是國際新舊秩序變化，哎呀我知道這詞被說爛了，但這篇文章真得從這點開始談。

一，「西方中心」的動搖與連鎖反應

比起中國大陸，美國在我爸媽那代、四十多歲中生代、以及我這一代，烙下的印記更久。就台灣近代來說，從五零年代到六零年代台灣作為美國的「反共小夥伴」，開始了十多年的美援生涯。包括貸款啊、物資啊、人才交流啊，噢還有基礎建設的幫助，比如發電廠。

這是為什麼我在大陸碰過一些偏藍的老精英們，就算認為自己是中國人或認同中國崛起，但是將美國排在一個難以撼動的位置。就算今日探討政治制度、國際關係，仍不脫「美國主導世界」這個前提之下。

這跟他們懂不懂中國沒關係，是一種說不上來的情緒感知。

到了我這代，「中國經濟崛起」開始普及，但始終是商業媒體、台商、台幹口中的「轉述」，比較類似眾所周知的新聞故事，沒有滲透進普羅大家的固有世界中。若問高中時代的我「中美日三國哪國在國際上最厲害」，本單純少女會立刻回答美國>日本>中國，或是傻笑「美國第一，日本也很強，中國喔……我知道大家說中國經濟很厲害，但不知真假」。

再到了更年輕一代，教科書一次一次地改，對於中國大陸的描述也會因應政治正確而變化。但大家滑手機時接受的新聞信息，「中國」的比例一直增加。過去台灣新聞中美國和中國的比例可能是七比三，後來是六比四，現在是五比五，甚至有時還略多於美國。

需要知道，「美國與中國幾乎同等重要」，在台灣內部，能真正意識到這點，可能也就是最近五年的事情。

也就是說過去那套國際秩序的核心，是圍繞美國、歐盟、及其附屬他國（比如日本），如今的核心，不小的一部分已轉移到中國。

舊秩序要過時，國際的新秩序似乎正重新塑造。當然這個新秩序並不代表以後會是「中國獨大」，但是世界以西方國家為中心的情況轉移，跟過去不一樣了，台灣再小確幸也有感。

世界秩序正被重新塑造，十多年前就有學者提出這說法，但再說一次，台灣真正認識到或是真有感覺，是非常近年的事情。

於是，就會產生種種矛盾情緒。台灣過去所熟悉的國際秩序、價值觀與信仰，是完全西方中心的：比如研究國際，是美國主導下的國際。論亞太秩序，必是美日。

今日台灣對中國大陸的認知或態度常常有點矛盾，外界常常焦點放在矛盾層面，然而矛盾的背後，恰是台灣過去的固有認知被一再打破，所產生的連鎖反應。

比如，對於美國、日本認知上的「重新塑造」。

二，對於美國、日本的「重塑」

連鎖反應，有對中國大陸的認知，以及對美國、日本的認知重塑。先講講對美國與日本的。

日本是一個非常有意思的代表。可以從文化影響、國際影響及安全層面來分析，在過去日本在這三者都很強，台灣不論是新聞分析還是學者都將日本擺在一個（對台灣而言）僅次美國的位置，許多人會說台灣很親日，「親日」一詞過去可以很簡單地代稱台灣人對日本的態度。

然而近年已經完全不同。在文化影響上，日本仍影響台灣極深，但隨著「現在日本也不可能遏制中國」這個國際現實越來越清晰，這也影響到了台灣對於日本的整體評價——很現實地，民眾發現日本似乎越來越難在國際局勢中「制中」。

國際影響及安全層面，對台灣而言，日本在這兩個層面大大降低了重要性。

近年的一個有趣現象是，如果日本政府稍微與大陸政府往來，就會有人說日本親中；倘若日本官員將台灣稍微放到一個重要位置，那日本又抗中親台了。從2020年到現在，才短短一兩年，我就看過數次民間這種輿論變化：一下大罵日本親中、嘲諷日本不如往昔，一下稱讚日本抗中，一直反覆。

台灣當今的親日或「反日」（罵日），很大一部分圍繞著中國為評判標準，更以日本政客各種不可靠的言論來尋找「日本到底還幫不幫台灣」之答案。

類似的情況出現在德國或其他歐洲國家，比如德國默克爾，在過去一直是正面評價的人物，結果現在台灣民眾認為德國與中國的距離太近，太親中，許多人見到默克爾的新聞毫無理由地罵，認為歐洲大國已無昔日風采。

與之對比的是，台灣對美國的認知同樣「重塑」了。前面說過，上一代菁英對美國的印記很深，對於「美國／西方主導世界」比較不可撼動。我這一代也深，但相對輕微，比我年輕的抖音一代就更更輕微——這個意思是，他們比六零、七零、八零年代出生的人，更早意識到「世界秩序已經不是美國說了算」。

正因如此，他們認為中國對自身的威脅也比上一代重。來來來，各位大陸朋友，設身處地想像一下，在此情況下，沒有太多心機、單純的小青年們，會如何想？

第一步就是，會將對美國「安全層面」的重要性上升到極高位置，說白話點就是會更情緒化地相信美國，同時寄望於尋找「美國還是那個美國」的蛛絲馬跡。昔日川普在全球都被吐槽，但台灣是少數給予他極高支持的地方，因為川普那樣的美國優先、打擊中國，那些情緒上的刺激言論，更容易挑起小年輕「美國還是那個美國」的想像。

美國還是那個美國，中國忙於應付美國，世界秩序的變動短期內不會影響台灣——說穿了不只是年輕人，觀察台灣政府的作為，我感覺在同樣是這個想法（或期望）。

第二步就是，在找尋美國仍然獨佔鰲頭的證據之時，對於中國的軍事、科技、或各層面，會不斷質疑。這質疑點不是認為中國多慘，我碰過的台灣小青年沒有一位會否認中國大陸在進步，但也不斷找尋「中美實力落差，台灣暫時無虞」之證據。

你與其說是「絕對親美」或是不懂國際變化的愚蠢「井蛙」，不如說是對於國際秩序變動的不安，與對於「舊秩序」能夠被維持的想像。

三，回過頭來，講講大陸輿論場創造的「井蛙」

我在寫這篇文章之前，找了兩位在大陸的台灣零零後小朋友吃飯，兩人都是在台灣前幾名的頂尖高中畢業，大學入學測試也得了頂尖的成績，進入北京數一數二的名校。我問他們「你們的同齡人怎麼看待中國大陸」，兩個小可愛的回答類似，科技山寨、甚至是「落後」。

但我又問，那你們這些台灣優秀的學生到大陸，同學們怎麼想？他們回答「同學都認為很正常」。然後自己也會認為有些矛盾地笑笑。

若您只看到前者，您會覺得「台灣學生井蛙」，您看到後者，就會發現這很矛盾。台灣最好的人才，不可能紛紛去「落後國家」。這種矛盾就像我上一部分所說的，對外部變化的一種應對情緒。

中國大陸也同樣歷經外部環境變化，從改革開放到現在，不是沒有經歷過知識分子崇拜美國、而後堅定中國自身發展道路的過程。中國大陸取得不小成就，從而對於香港、台灣的心態上也有變化。

敞開來說，就是台灣過去對中國大陸是經濟輾壓下「上對下」的輕慢，如今情況反過來罷了。

偏偏，又碰上了台灣民意的抗中和互聯網時代。輿論風向變了，大陸媒體（包含自媒體）為了點擊量更會找尋台灣之「獵奇」，就更強化了「井蛙」一說。

想在兩岸上做點稍微中立的選題？讀者罵你，主管發現點擊不好也得罵你。

我同事笑說這叫風水輪流轉，本蛙蛙也只能聳聳肩。

作為一個台灣人，如今倒也爽快承認，兩岸有難以磨合的矛盾，在關鍵議題上，台灣真沒啥主動權。

比如我和大陸同事，討論議題時，時不時會有這種對話：

同事：為什麼台灣人都看不到大陸政治的正面，就看到那些「不自由」？

我：有看到正面啊，之前我們台北同事有採訪過一些年輕人，很多人認為大陸政府是高效的、比較能解決問題的。

同事：那為什麼不能接受統一？

我：因為大家認為「一國兩制」就是「一國一制」。

同事：喔。

類似對話大概幾個月就會發生一次，每次兩分鐘以內就不用討論了。到了這層次的問題，我這老百姓無能力，也沒啥可說。

但作為一個台灣人，如今看著灣灣變成蛙蛙，倒也頗多感歎。至少在力所能及之處，嘗試拆析原因。

老話重談，民意之所以有趣，當下的情況之所以值得書寫，因為再過五年、十年，又會是另一番光景。本人的那本《台北女孩看大陸》(新讀者快去找，應該還有在賣)，放到現在，已經成為研究兩岸關係的歷史名著了:)

若不出太大意外，未來五到十年，「西方中心論」可能更稀薄，那時民意對中國大陸的反應又會如何？或許更兩極、更政治正確，但也可能產生出乎預料的連鎖效應。（郭雪筠/台北女孩看大陸）

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中時新聞網「兩岸徵文」欄目，延續《旺報》兩岸徵文活動，徵文主題：台灣人看大陸、大陸人看台灣、兩岸看世界、兩岸一家人、兩岸新時代，歡迎全球華人投稿。

期盼作者透過親身經歷的故事，刻畫兩岸社會肌理，描繪世界見聞，打破刻板印象，促進兩岸民眾相互瞭解、建立全球視野，向讀者展現時代的脈動與發展趨勢。

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