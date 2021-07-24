7月19日，英國的英格蘭地區解封，被稱為「自由日」（The Freedom Day）。不幸的是，在解封前，已經完成注射兩劑疫苗、新任的衛生大臣確診染疫，在被媒體揭露之後，兩位密切接觸者、連帶被社會輿論要求居家隔離的首相強生與財政大臣，成為解封之前的重大防疫事件。

有鑒於不認同解封的媒體，用斗大的標題，將「自由日」戲稱為「驚嚇日」（The Freedumb Day）、或「焦慮日」(The Anxiety Day)；前者是指，每天確診超過5萬人，竟然還解封?!後者則是指，占人口5％的健康最弱勢族群，就算注射過兩劑疫苗，孱弱的體質，仍然可能再被delta病毒感染，進而撒手人寰。

新冠病毒變異株delta最近兩個月席捲全球，各國的確診人數暴增。讓國際社會引以為憂的則是，連88％的民眾施打過第一劑疫苗，68％的民眾已經注射兩劑疫苗的英國，最近幾個星期，確診染疫的人數不斷加速的飆高。而即便是在醫療專家學者的聯名反對、以及輿情的高度質疑之下，強生首相還是斷然做出決策，宣布並堅持如期在7月19日解封。

做為國家領導人，也是權力最大的人，對於防疫的最後成敗，強生勢必要負起最大的責任。

他敢於解封，其底氣之所在，毫無疑問的是因為，疫苗的施打，幾乎做到「打好，打滿」的程度。但其實這又何嘗不是因為，「封了再解，解了再封」，普羅大眾和社會經濟的承受能力，已然達到最後的臨界點。

在電視專訪內，被前政治幕僚說他去年認為：「不能為了80歲以上的老人，而犧牲國家經濟和其他族群的正常生活。」不論這個說法是否為事實，這兩年英國確實面臨第二次世界大戰以來，最大的政治、經濟、社會危機。嘗試階段性的逐步振興凋敝經濟之同時，伴隨著今年1月脫離歐洲的全面性衝擊，以及迄今揮之不去、新冠病毒的夢魘。就連強生首相本人，在去年染疫確診，到鬼門關走了一回，才放棄所謂的「佛系防疫」。

也因此，僅限於英格蘭的解封「自由日」，與其說，強生首相是對英國疫苗覆蓋率的群體免疫，有著無比的信心；還不如說，解封是兩害相權，取其輕，不得不然的政治舉措。

不同於法國總統馬克宏所提出「健康通行證」的防疫措施，英國的疫苗接種普及率，著眼於三點政策思維：第一，「打不贏，就加入你」，不得已的這種「與病毒共存」，需要的是第二，讓民眾「自主衡量狀況」，做好個人的防疫，以回歸生活常態。第三，疫苗的普遍施打，得以有效降低染疫後的重症住院率、以及降低確診後的死亡率。

這三項政策思維，是基於現有的疫苗接種覆蓋率，在理論上，已經達到群體免疫的效果。然而，最重大的變數在於，當前肆虐全球的delta病毒變異株，會不會在秋季來臨前，就出現專家所擔心，每天10萬人、甚至20萬人確診的慘況。

英國首相強生所言，是真心話，卻也是一個大冒險！「取消法律限制，讓民眾自行決定應該如何防疫」，以及「要對自己誠實，隨著夏天和暑假的到來，如果不能解封，什麼時候才能夠恢復正常的生活？」

這需要的還是，解封後的英國人仍然要戴口罩，做好個人的防疫；但因為要求盡可能維持社交距離，有其現實生活上的難度，也使得解封後的疫情防治，將取決於人民的主觀意願。

世界首例的英格蘭解封「自由日」，意味著：第一，理論上的群體免疫，在現實世界，能不能夠通過新變異病毒株的考驗，在疫苗研究與防疫治理，都有極其重大的社會實驗意義。第二，幾乎只施打30歲以上的成年人，英國政府針對18歲以下年輕學子，不進行大規模施打疫苗的作法，在這種基礎上的群體免疫，如果失敗，將是現有已經問世的各種疫苗之惡耗。第三，後續、甚至目前進行中的「加強劑」（booster shot），是原有疫苗再多打一劑，或是同品牌、新研發疫苗多打一劑，乃至於針對新的變異病毒株製造出來的疫苗，現階段各國政府仍然莫衷一是。第四，有別於以色列政府開始施打第三劑，英國政府決定解封後的後續發展，對於完整接種兩劑、乃至於年輕學子和健康弱勢的族群之影響，具有莫大的政策評估意義。第五，解封後的的另一個觀察面向，英國的全民健康服務（National Health Services NHS）之醫療能量，會不會因為夏天的旅遊旺季，全民趴趴走，反而造成另一次的災難，在在都是吾人應該保持關注的重點。