東亞地區的局勢，使一些政客產生錯覺，他們誤以為時機已經到來，因此，準備宣佈台灣獨立。可是，美國民主黨總統的講話，無疑是澆在頭上的一盆涼水。希望台灣島內的台獨分子清醒過來。

前不久，日本副首相兼財務大臣對外宣稱，中國大陸「入侵」台灣，對日本來說，是「存亡危急事態」，日本可以行使自衛權，和美國共同防衛台灣。美國白宮印度洋太平洋事務「協調官」坎貝爾公開表示，美國支持「台灣尊嚴」，「維持與台灣堅實的非官方關係」，但是，「不支持台灣獨立」。

這標誌著美國對台灣事務高度重視，並且已經發現問題的嚴重性，為了避免捲入戰爭，美國白宮官員有言在先，美國不會捲入台灣戰爭。

台灣海峽之所以陡然緊張，原因非常簡單，美國不斷利用台灣問題，向中國施加壓力，台灣民進黨執政當局認為時機已到，準備聯合美國和日本，宣佈獨立。即將舉行的台灣所謂公民投票，有可能會給台灣民進黨執政當局造成巨大的壓力，為了擺脫困境，台灣民進黨執政當局有可能會在台灣獨立的道路上邁出實質性的步伐，宣佈台灣獨立。

危急時刻，無論是美國總統，還是台灣民進黨內部，都已經發現勢頭不對。美國民主黨總統明確表示，台灣問題「極為敏感」。而台灣民進黨的主要人物則明確表示，「美國不贊成台獨」，提醒台灣民進黨執政當局，不要錯誤判斷形勢，造成無可挽回的後果。

日本政府官員火上澆油，企圖在關鍵時刻給台灣執政當局撐腰壯膽，可是，正如人們所看到的那樣，日本不是一個真正意義上的主權國家。如果美國民主黨政府公開表態，日本政客在台灣問題上一定會向後退縮。

台灣問題，現在人們關心的是何時統一，而不是何時獨立的問題。換句話說，台灣獨立是一個遙不可及的夢想，台灣民進黨執政當局應當清醒地意識到，台灣永遠不可能獨立。在國家統一的問題上，沒有任何討價還價的餘地。

大陸之所以沒有採用非和平方式解決台灣問題，原因非常簡單，台灣地區居住著台灣同胞，他們是骨肉血親，不到萬不得已，不會將他們置於危險的境地。

大陸之所以沒有採取行動解決台灣民進黨執政當局，是投鼠忌器。大陸首先考慮的是台灣人民的利益，考慮台灣同胞的安危。如果台灣民進黨執政當局鋌而走險，宣佈台灣獨立，那麼，不管有多大的困難，大陸都將一如既往，迅速解決台灣問題。

中國大陸一些學者認為，解決台灣問題，宜早不宜遲。這種觀點是完全正確的。但是，如果沒有考慮到台灣同胞的切身利益，倉促解決台灣問題，將後患無窮。大陸已經做好了充分的法律準備，當務之急是要採取進一步的行動，將那些頑固推行台獨路線，試圖將台灣從祖國分離出去的犯罪分子繩之以法。只有通過缺席判決，才能起到震懾的作用。

當然，大陸仍然希望以最大的誠意，改變台灣民進黨執政當局主要人物的想法，促使他們懸崖勒馬，回到一個中國的路線上來。大陸解決台灣問題的方針政策堅定不移，大陸堅持和平統一的主張堅定不移。但是，大陸已經做最壞的打算，如果台灣民進黨執政當局挾洋自重，或者試圖借助於美國和日本宣佈獨立，那麼，大陸除了採用非和平方式解決台灣問題之外，沒有其他選擇。

至少從目前的情況來看，台灣民進黨執政當局裹挾台灣人民實現台灣獨立的企圖並沒有實現，台灣民進黨執政當局的支持率越來越低。如果台灣民進黨執政當局試圖通過製造緊張局勢，鞏固自己的支持率，那麼，最終很可能是偷雞不成蝕把米。

大陸仍然寄希望於台灣人民。大陸依靠台灣人民，服務台灣人民，並且把實現國家統一的希望寄託在海峽兩岸人民的身上。如果出現法定的情形，必須採用非和平方式解決台灣問題，那麼，大陸將會毫不猶豫地採用非和平方式解決台灣問題。

台灣島內仍然擁有一大批愛國者，他們在各條戰線上，與台灣民進黨執政當局作鬥爭。台灣民進黨執政當局精心編造的種種謊言正在被揭穿。台灣民進黨執政當局在海峽兩岸關係問題上的所作所為，讓人們更加清楚地意識到，這是一個數典忘祖，吃裡爬外，賣國求榮的武裝叛亂集團。對付這樣的叛亂組織，只有一種辦法，那就是冷靜觀察事態變化，讓台灣民進黨執政當局的表演徹底露餡。

美國宣佈從阿富汗撤軍，是一個標誌性的新聞事件，它標誌著美國正全面收縮，美國不會主動發動大規模的戰爭，而只會發動代理人戰爭。美國巴不得海峽兩岸摩擦，拖延中國現代化發展步伐。可是，美國意識到，由於長期支持台灣民進黨執政當局，並且向台灣出售武器，把台灣當作馬前卒，如果兩岸發生衝突，那麼，台灣問題將一勞永逸地解決，美國利用台灣問題獲取利益的機會將徹底失去。

按照美國副總統的說法，如果大陸解決台灣問題，實現國家統一，那麼「一切都完了」。正因為如此，美國希望海峽兩岸發生摩擦，但是，絕不希望衝突大火蔓延，最終引火焚身。美國的策略是，一方面希望台灣民進黨執政當局拒絕中國大陸，並且不斷向美國輸送利益，可是另一方面，美國盡可能避免惹火燒身，如果台灣海峽發生戰爭，那麼，美國將會陷入進退兩難境地。如果徹底拋棄台灣民進黨執政當局，那麼，美國將會失去在台灣的一切。可是，如果介入台灣戰爭，那麼，美國損失將會更加慘重。

正因為如此，美國的策略是「不戰不和」，讓海峽兩岸長期對峙，不斷消耗大陸的軍事資源，防止中國快速崛起，損害美國戰略利益。

美國當然希望台灣製造事端，但是，美國絕對不希望海峽兩岸發生軍事衝突。如果發生戰爭，必然會給美國帶來巨大的災難，這是美國所不願意看到。

對於台灣民進黨執政當局來說，當前的首要任務是鞏固自己在台灣的執政地位，如果在控制重大疫情等問題上得不到人民的理解和支持，那麼，在未來的選舉中，台灣民進黨有可能會一敗塗地。

台灣民進黨已經使出渾身解數，挽救自己的支持率。可是，台灣民進黨只能依靠意識形態宣傳，達到自己的問題。究其原因就在於，無論是在政策上，還是在行動上，台灣民進黨執政當局一塌糊塗。台灣民進黨執政當局過去依靠政治宣傳和民主選舉，發動群眾，依靠群眾取得執政地位。可是，那些被台灣民進黨反復欺騙的選民，如果繼續支持台灣民進黨，他們自身的利益將會受到損害。台灣民進黨執政當局黔驢技窮，要想繼續欺騙台灣的選民，需要付出更大的努力。

筆者認為，在解決台灣問題上，必須澄清以下幾方面的問題：第一，解決台灣問題，終究要依靠中國人民自己。只要大陸政治清明，經濟穩定，人民安居樂業，就一定會產生巨大的向心力和凝聚力。搞好自己的事情，是解決台灣問題的基礎和前提。大陸人民將會在中國共產黨的領導下，踏踏實實，埋頭苦幹，爭取早日實現第二個百年目標。只要台灣不宣佈獨立，大陸不會採用非和平方式解決台灣問題。

第二，大陸始終認為，解決台灣問題必須依法辦事。大陸已經為採用非和平方式解決台灣問題作出明確規定，當前的首要任務是，將那些鼓吹台灣獨立，或者以實際行動分裂國家的犯罪分子，記錄在案，必要的時候發出通緝令，要求各國協助捉拿犯罪分子。如果台灣民進黨執政當局的主要官員公然推行台灣獨立的路線，大陸可以缺席審判，並且依照判決書，要求世界各國配合緝拿罪犯。

第三，解決台灣問題不能操之過急。包括大陸同胞在內所有中國人民的意見，都必須充分考慮。決定台灣前途命運的，是全體中國人。台灣同胞心向祖國，可以建立廣泛愛國統一戰線，為實現和平統一創造條件。如果在台灣民進黨執政當局的脅迫下支持台灣民進黨，台灣民進黨主張台灣獨立的政治人物粉墨登場，在台灣獨立道路上狂飆突進，那麼，除了採用非和平方式解決台灣問題之外，沒有其他選擇。

第四，解決台灣問題的主動權牢牢掌握在大陸手中。不會因為一些外國政客在台灣問題上大放厥詞，而改變中國的現代化進程，當然也不會因為一些外部勢力的干預，而導致中國和平統一遙遙無期。大陸有足夠的能力解決台灣問題。現在的問題是，控制台灣的目的是造福台灣人民。台灣人民應當對自己的選擇進行反思，未來台灣人民應該考慮在追求民主自由均富的同時，如何承擔起國家和民族的責任。

說到底，實現國家統一，台灣同胞必須做好充分的思想準備，必須承擔起歷史責任。中國永遠不會把實現國家統一的希望，寄託在外國身上。中國人民將一如既往，決定自己的前途和命運。台灣同胞應當從國家和民族大義出發，作出自己的選擇。（作者為中南財經政法大學教授）

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