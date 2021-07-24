習近平總書記在慶祝中國共產黨成立一百周年大會上發表的重要講話中指出，包括兩岸同胞在內的所以中華兒女，要和衷共濟、團結前進，堅決粉碎任何「台獨」圖謀，共創民族復興美好未來。共創民族復興美好未來包括實現祖國完全統一，共創也是共構、共創過程也是共構過程、共創未來也是共構前程。回顧總結解決台灣問題和追求祖國統一的歷史與現實，我們完全可以說，海峽兩岸共同創造歷史、共同打造現實、共同塑造未來，無論有多大矛盾和衝突、多少困難與障礙、多嚴重危機與動盪，這一無法割斷的關係始終存在和持續，不以少數人的意志為轉移。所有這些都可以概括為兩岸共構。兩岸共構是由兩岸命運共同體決定的，也是兩岸命運共同體的表現方式與基本趨向。兩岸共構是歷史的選擇，符合歷史規律，昭示發展方向。

牢固的兩岸歷史性共構

（一） 兩岸歷史性連接

兩岸共構是本體中國的邏輯延伸，是對兩岸中國人共同命運的共同認知和公正評價，體現了對等與尊嚴。在這裡，中國共產黨與中國國民黨、大陸人民與台灣民眾，儘管相互之間有這樣那樣矛盾，卻都是中國歷史變遷過程的一部分，是兩岸共構的前天和昨天。這就是歷史辯證法。

兩岸共構的基礎是兩岸的連接，首先是歷史性連接。沒有任何人能否認兩岸長達數百年的歷史性連接，哪怕是台灣被迫割讓給日本並受日本五十年殖民統治期間，這一連接也未曾中斷。那些心懷分裂夢想的人認為，台灣從被割讓到被國民黨政府統治甚至淪落為「亞細亞孤兒」，是台灣本土意識產生的緣由。然而，即便如此，也還是無法割斷台灣與大陸的歷史性連接，因為悲情是情緒，而連接是事實，悲情可以加重或緩解，但事實卻不可改變。

（二） 兩岸歷史性互動

所有發生在海峽兩岸的歷史性事件都具有歷史性互動的性質。客觀地看，一九四九年以前的兩岸歷史性互動，與一九四九年以後的兩岸歷史性互動是有區別的，至少有著社會性互動與政治性互動的區別，原因在於，在大陸戰敗的國民黨統治集團逃到台灣，盤踞寶島，抗拒解放。這一事件造成了兩岸隔海分治，炮聲時有所聞、民間不相往來、家人音信全無。即使如此，雙方朝戰相見、國共海島之爭、民間繞道通信，都是兩岸互動的形式。

其後的歷史性互動就更令人記憶猶新了，從金門炮戰到老兵探親、從台商西進到陸客入島、從九六台海危機到實現兩岸三通，在在都是兩岸歷史性互動。在這些事件裡面「兩岸有意義的對話」還少嗎？從汪辜會談到兩會來往、從澳門模式到簽訂諸多協議、從破冰之旅到獅城習馬會，兩岸何止進行過有意義的對話？而是開展了廣泛的交流、加深了實質性合作、實現了兩岸關係和平發展。兩岸互動的歷史事實比比皆是，關鍵在於如何對待歷史事實。承認還是否認這些歷史事實，取決於當事主體的歷史觀，而歷史觀往往決定政治立場、思想傾向、發展方向等。

（三） 兩岸歷史性共識

上述兩岸互動的歷史事實是任何人都無法否認的。民進黨也公開承認兩岸互動特別是兩會互動、「九二會談」的存在，是「兩岸交流的歷史事實」，達成了所謂「共同認知」，但堅決回避「九二共識」。其實，九二有了，共同也在，字面上只剩下了「認知」與「認識」的區別。「九二會談」有沒有達成「共識」？當然有，那就是堅持一中原則，但本著求同存異的精神，暫不深究一中的政治意涵。島內部分政治力量認為，那也是「一中各表」，作為島內對求同存異的單方面理解和詮釋，大陸方面雖未表示默認，但也並未斷然拒絕。這個歷史性共識起了重要作用，國共兩黨都將它視為兩岸交流、對話、互動不可或缺的政治基礎。

其實，歷史性會談、歷史事實、共同認知，最後都歸結到了歷史性共識，稱不稱「九二共識」只是名與實的差別。你若想進一步，它只差一公里；你若想退一步，它相差十萬裏。民進黨人二〇一六年上台後，否認「九二共識」這一重要歷史性共識，破壞了兩岸之間的政治基礎，導致兩岸關係陷入僵局與對抗。民進黨更昧於歷史事實，把大陸方面對未來統一的設想——「一國兩制」強塞進「九二共識」，以達到抹黑和否認兩岸歷史性共識的目的，是十分荒謬的。今天，民進黨只有回到原點，承認兩岸歷史性共識，兩岸關係才能「重啟」。

堅實的兩岸現實性共構

一場突如其來、史無前例的新冠疫情，讓人們看到了兩岸割不斷的聯繫紐帶，不管是防疫用品，還是抗疫技能，或是接種疫苗，都充分展現了兩岸命運共同體的真切事實。筆者將當今兩岸間的互動看作兩岸現實性共構，因為事實證明，即使是遭到人為阻撓破壞，這些互動也不會中斷，這一共構仍在發展壯大。

（一）兩岸利益共構

兩岸間存在著共同利益，這是毫無疑義的。首先是由客觀現實和經濟規律決定的經濟利益。客觀現實就是台灣與大陸僅一水之隔，遠比與歐美遠隔重洋要近得多，而且大陸市場之大，也不是歐洲、日本、東南亞等市場可替代的。經濟規律就是在大陸好開工廠、好銷貨、好賺錢。台灣每年從大陸獲得八百至一千億美元貿易順差這一事實，就是對客觀現實和經濟規律的最好證明。所以，兩岸早就通過產業、經濟和貿易活動，實現了產業共構與市場共構，兩岸產業鏈、兩岸共同市場、中華民族經濟都不是空洞的詞語，而是兩岸經濟融合發展的現實。所有這些都可以歸結為兩岸利益共構。

（二）兩岸社會共構

雖然兩岸處於不同政治體制下的分治狀態，但兩岸三十多年的民間交流交往不斷促進和形成兩岸社會融合。兩岸社會融合包括兩岸婚姻、兩岸家庭、兩岸家族、兩岸兒童、兩岸商人、兩岸學人、兩岸文人、兩岸藝人、兩岸學子、兩岸信眾等相互聯繫和交往密切的群體。這些群體無論是跨兩岸的，還是聚居一地的，都在發生家庭共構、社群共構或生活共構，這些都可歸結為兩岸社會共構。

（三）兩岸文化共構

生活方式可以說是文化的表現形式，兩岸同胞在生活方式上有很多趨同的表現。兩岸文化融合發展是一個互補、互促、共建的過程，隨著兩岸文化融合發展的深化，兩岸同胞將會產生很多共同風格、共同理念、共同價值、共同追求、共同精神。這都是兩岸文化融合發展的必然產物，將成為兩岸風格共構、價值共構、理念共構、追求共構、精神共構的基礎，所有這些都可歸結為兩岸文化共構。

（四）兩岸跨域共構

其實，兩岸共構是可以跨地域的，並不局限於兩岸之間，兩岸同胞在海外任何地方都可以相互融合。海內外中華兒女本來就是一家人。兩岸人在海外的結合、共處、交往，都是跨域共構的方式與形式。海外僑胞的參與和支持，更為這一共構提供了有利的環境和條件。擴大了的中華兒女同胞圈，只會有利於兩岸的跨域共構。中華民族大家庭的同心圓這個大結構，絕不應缺少兩岸跨域共構。

可貴的兩岸永久性共構

（一）兩岸完全共構

中國完全統一是台灣問題的最後解決和唯一結果，是兩岸完全共構，也是兩岸永久性共構。我們既然稱之為兩岸共構，就是因為要由兩岸中國人共同完成這一承載民族大義和大任的使命與工程。所謂永久性共構，是指完全統一將是最終結果、不可逆轉、不再分離。

（二）兩岸和平共構

和平統一就是以和平的方式進行兩岸共構。和平統一無疑是最理想的方式，所以也是最有利於永久性共構的模式。這是最合乎邏輯的模式。和平統一是最低代價的方式，所以也是最有利於兩岸人民的方式，因而是最能體現雙方共構的方式。儘管如此，如果只有一方堅持和平共構，另一方拒絕配合，就不可能實現和平共構了。習近平總書記在七一講話中，再次提到推進和平統一進程，道理即在於此。不過，即使沒有和平共構，也還是可以共構的，只要一部分台灣同胞參與其事，非和平的共構也是能實現的。

（三）民主協商共構

兩岸民主協商統一，就是兩岸民主協商共構，不是單方面建構，更不是強加於人。參加民主協商可以無差別，但對參與者的要求可以有差別。這就是說，民主協商不排除民進黨人及所謂綠營人士，只要他們以某種形式承認一中，如台灣中國人，中華民族一分子、中華民族台灣人等。民進黨若想整體參加民主協商，則須放棄「台獨」黨綱。

習近平總書記七一講話涉台部分篇幅雖短，但內容深刻、擲地有聲、令人振奮。這部分內容很睿智，既表達了要堅定不移、始終不渝完成實現祖國完全統一這一歷史任務，也宣示了追求統一的基本方略、根本原則保持不變，又發出了強烈的新信號。筆者認為，重點在後者，最突出和有新意的是粉碎「台獨」圖謀與強大能力。「粉碎」一詞十分強硬，它同最後一句中提到的「決心、意志、能力」結合起來看，有著內在邏輯聯繫，即粉碎「台獨」圖謀是目標和意志，達成這一目標，我們有充分條件，它包括政治、經濟、軍事、法律等多方面內容。

結束語

兩岸共謀統一，是共鑄中國光明未來、共創民族復興美好前景。這樣的共構就是共同締造。中華民族是講大義、顧大局、有大智的民族，兩岸同胞肩負共同使命任務，當竭盡全力、窮盡智慧，為實現祖國完全統一而努力進行兩岸永久性共構。（作者為上海東亞研究所副所長）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※