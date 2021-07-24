美國副國務卿雪蔓一波三折終於敲定訪華行程，7月25至26日與中國外交部副部長謝鋒會談，並與中國外交部長王毅會晤。

雪蔓此訪，主要任務只有一個，即安排促成美國國務卿布林肯的訪華，如布林肯訪華成行，主要任務也只有一個，即安排中美兩國元首能在3個月後義大利舉行G20峰會時能舉行元首峰會。種種跡象顯示，美方似對元首峰會態度積極並有所期待。

在當前中美關係異常詭譎甚至緊繃的形勢下，美方究竟期待在峰會中能和中方談些什麼呢？可想而知，美方想要談的很多問題其實中方都未必有興趣，美方口口聲聲掛在嘴邊的「以實力地位」與中國對話，除了在3月18日阿拉斯加會談中已被中方代表楊潔篪給硬生生頂了回去之外，真正的實力是「不理你」。

這一陣子，美方許多部長與中國對口對話，無論對成或未對成（如國防部長及這次差點也夭折的雪蔓之行），相信美方多已感受到了真正的實力是什麼。所以3個月之後兩國元首峰會如能成局，必是對方想談什麼已取得一致，至於具體是什麼，八九不離十是台灣問題，其他也有，但不是與台灣問題掛勾就是陪襯。其情況一如50年前，及1971年7月9日當時美國國安顧問季辛吉首次訪華與周恩來會談時的場景。

為何是台灣問題？50年前美國有求於中國，希望聯華對蘇，既如此，美方不得不在與台灣斷交、廢約、撤軍及反對兩個中國及不支持台獨上做了妥協。對北京而言，當時是毫無實力自己解決台灣問題，因此也是妥協。

時移勢易，50年彈指過。中國、美國乃至於世界局勢都出現了巨大的變化。唯一不變的是北京當局解決台灣問題實現中國完全統一的決心，這一點，美國不會懷疑；美國手中之所以還緊緊握著台灣這張牌，除了估量北京無實力強取外，是操弄台灣這張牌為美國掙得最大利益。然而形勢特別是中國大陸的實力確實在變，變得讓美國覺得在西太平洋要維持現狀越來越難，且此一形勢在可預見未來毫無逆轉可能，除非美國甘冒風險付出昂貴代價與中方在台海一搏，否則台灣這張牌就必須另做盤算。

與中方交易從來就是一個選項，但以往條件並不成熟，除了北京尚無強取之能力外，美國靠此牌得到之利可能遠大於交易之所獲，至於美國一貫做法就是持續強化支持台灣，以備有朝一日進行交易時能墊高談判的籌碼。

美國「以實力地位與中國對話」，中國一樣，肯定也「以實力地位與美國對話」，實力vs.實力，當美方與中方在台海或西太平洋實力出現消長，甚至開始翻轉之時，雙方交易的「時間窗口」就出現了。但美方應該知道，「時間窗口」不會太長，一旦中方實力在西太超過美方且差距持續拉大之後，窗口就會關閉，再談交易即無可能了。

美方是否有這樣的戰略估計不得而知；G20峰會的中美元首峰會能否成局，現下也難以判斷，但中美兩強終將以實力地位對決，這個趨勢已是邏輯的必然了。

（作者為鳳凰衛視資深評論員）