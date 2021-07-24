全球晶片龍頭台積電創辦人張忠謀以蔡英文總統代表的身分參加APEC年度領袖會議，不是暢談台灣傲人的科技，而是向世界發出「Taiwan Needs Help」的求助，真是情何以堪！

2020年大多數台灣人原本體會到「台灣寶島」的幸福，因為全球都陷入瘟疫的非典型世界大戰，唯獨我們彷如置身世外。孰料今年5月開始風雲變色，該超前部署的全無部署，該提供國人施打的疫苗幾乎全靠施捨，轉眼枉死了近800條人命。

由於整個疫情過程潛藏許多「政治病毒」，使疫苗採購一波三折，撲朔迷離。首因蔡總統傾力主導國產疫苗的研發和生產，預設1000萬劑的施打目標，引發諸多爭議；二因疫苗採購涉及龐大商機，不只國內，更有國外因素糾結，包括美中疫苗外交戰。

根據媒體報導，簡單回溯疫苗採購波折：一、去年東洋製藥就與德國BNT洽購疫苗擬訂購3000萬劑，後來行政院有「專家」建議只買200萬劑就好，交易因此泡湯。二、綠營某立委找信東製藥與香港雅各臣洽議，據悉要以每劑45美元向衛福部報價，但遭上海復星總代理制止，交易未成。三、5月23日永齡基金會提出BNT疫苗捐贈案，6月1日正式送件，受到政府冷落。四、6月10日台積電也暗中提出捐贈案。五、6月18日郭台銘臉書指明要見總統。蔡總統於當天下午同時約見台積電及郭台銘，會談後宣布協助採購BNT。六、6月23日慈濟基金會呈送捐贈文件，26日證嚴上人與總統視訊。

翻騰1個半月的BNT風波，終於7月11日由BNT與擁有大中華區總代理權的上海復星醫藥正式宣布，銷售1000萬劑給台灣，每劑30美元，於9月底交貨。接著，7月20日慈濟訂購的500萬劑也已成交，將捐贈政府。

在青黃不接的6月23日，由已故美國眾議院亞太小組主席Lester Wolff與國防委員會主席Robert Leggett共同創辦的兩個NGO「世界和平獎委員會」及「世界和諧基金會」董事會秉持兩位創辦人對台灣的遺愛，同意協助台灣取得嬌生或輝瑞BNT疫苗，以解台灣的燃眉之急。在我確認他們的愛心及疫苗品質，供應能量大抵無誤之後，我建議他們直接寫信給蔡總統，並透過臉書發布此一跨國之愛。總統府立即回信致謝，隨後總統府秘書長也另函表示已發交行政院及衛福部處理。

衛福部第一時間的反應很酸，大嚷買疫苗是天大難事。6月24日衛福部發出如下回信，暗示「疫苗多多，何勞費神？」：「中央流行疫情指揮中心採取國際投資，經洽廠商購買及國內自製等方案同時進行。截至目前，指揮中心已簽署採購近3000萬劑疫苗，包括COVAX 476萬劑、AZ 1000萬劑、Moderna 505萬劑及國產疫苗1000萬劑，而政府亦持續視各疫苗研發進度與其他國內外廠商洽購。」

奇怪的是，6月25日記者會上陳時中部長說「我覺得成功的機率不大」，卻又補充「不過我還沒看到相關文件」，既沒看到信，怎麼先斷定成功機率不大？又怎麼前一天衛福部就去信回絕？兩家藥廠保證「原廠新貨，直運台灣，兩周送達，且每劑不到美金30元。」但必須衛福部長去函洽購，以示政府對政府交易。

事實上5月初我就想轉達這個訊息，部長辦公室推說部長很忙，他會打電話聯絡，但我從未接到電話。這回只要他信上表示洽購意願，3000萬劑可在簽約後兩周交貨。

大家印象很深，每次被詰問疫苗時，政府常意有所指暗示中國干擾。奇怪的是，明知德國BNT藥廠的大股東是上海復星，掌有大中華區代理權，也明知美國輝瑞是總公司，授權給德國BNT。美台關係這麼好，要避開中國干擾，直接跟美國輝瑞洽購不就沒事了？我努力搭好這座橋，衛福部卻拒絕。

天堂有路偏不走，還要麻煩世界半導體鉅子向APEC開金口，討疫苗；更要逼得青壯年國家棟樑去當國產疫苗的白老鼠。你說貓膩不貓膩？

（作者為中華民國第10、11任副總統）