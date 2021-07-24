中央流行疫情指揮中心日昨宣布，全台7月27日到8月9日防疫警戒從3級降到2級，開放餐廳內用、婚宴等小規模群聚。一時之間又引起各地方政府一陣慌亂，光是開放餐廳內用的政策，就讓地方政府大傷腦筋，有些仍然禁止、有些開放、有些要一個星期之後開放，形成一國多制的現象。

自13日微解封後，疫情似乎沒有因此擴大，指揮中心乃以兩周為間隔，採切香腸式的逐步降級解封，這當然是考慮到一些產業因為疫情而經營困難，尤其是餐廳、旅遊業幾乎是坐困愁城。局部開放旅遊以及餐廳內用，就是希望能夠讓這些產業有一點復甦的契機。

隨著警戒降級，台灣經濟研究院也樂觀期待，認為內需的機會來了，預估降級後會迎來第一波報復性消費。並稱，如果政府能夠在振興措施上推一把，內需可望救起來。光從經濟面考量，當然是越開放越好，而且越早越好。

但是從防疫面來看，可就沒這麼樂觀。目前全台每天仍維持兩位數的感染病例，雙北市對於餐廳內用依舊採逆時中政策，因為第一線首長最了解疫情失控的可怕，一個破口可能就會演變成一發不可收拾的局面，因此還是戰戰兢兢的面對疫情。

從國外的案例來看，幾乎都面臨了「解封、猛爆、再封」的過程，英國、荷蘭、以色列…儘管疫苗覆蓋率已經足夠，仍難免要歷經這三部曲，幾乎已成為防疫新常態。也就是說，解封之後一定還會迎來下一波的猛爆潮。

現在降級只有兩周，民眾不知道接下來會如何，而且悶太久了，因此這段期間必然會出現報復性出遊和消費行為，坊間和各行業也會出現防疫鬆懈的現象，不可避免地又可能迎來報復性感染，這是必須當心的。