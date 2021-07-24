大陸上半年經濟成長力道強勁，更襯托出其全球經濟領頭羊的角色，但不能因此太過樂觀。若逐季來看，大陸經濟成長第一季為18.3%，第二季遽降至7.9%，雖然依舊亮眼，但力道已明顯下滑，應與基期因素遞減有關。市場研判今年大陸經濟成長走勢，將與去年相反，呈逐季下滑趨勢。特別是下半年，隨著基期逐漸墊高，增長力道將進一步減弱。

經濟亮眼但不容樂觀

基期遞減的說法有其依據，但並不盡然。大陸國家統計局上周公布最新經濟數據，為避免基期因素干擾，造成對未來經濟走勢的誤判，首度增加一個兩年平均的判斷指標。也就是說，把在疫情期間的2020年跟2021年數據，對比2019年同期變化計算出平均值，再來檢視經濟走勢，而非僅看單一年度數據。從這個新指標可以看出，大陸第二季的兩年平均經濟成長率為5.5%，明顯高於第一季的5%，也優於上半年的5.3%，顯示經濟動能依舊強勁，並未如外界想像的悲觀。

箇中原因，除了與外部需求強烈復甦有關之外，近年來大陸當局加快經濟與產業結構調整，或許也是重要關鍵。例如，把經濟增長結構切得更細來看，可以發現，這一、兩年大陸經濟傲視全球的表現，有一個非常突出的亮點，就是「三新」經濟的成長持續加溫，且高於整體經濟表現。所謂的「三新」經濟，指的是以新業、新業態、新商業模式為核心的經濟活動集合，範圍涵蓋第一、第二及第三產業，背後代表的是未來新經濟成長引擎。自2018年開始統計這個數字以來，基本上都是連年成長，而且占GDP比重愈來愈高。

根據大陸國家統計局的數據，2020年大陸遭疫情嚴重打擊，「三新」經濟產值成長4.5%，遠比同期經濟成長率高出1.5個百分點，占GDP比重亦從2019年的16.4%，提升到2020年的17.1%。若僅看今年上半年，成長趨勢更是明顯。比如同樣是以兩年平均成長率來做比較，全國規模以上工業增加值是7%，其中高新技術製造業增加值為13.2%，將近兩倍。更不用說，再細分到產品別，新能源汽車、工業機器人、積體電路等代表新業態的產值，兩年平均增速都遠超過3成。這都意味著，大陸經濟增長背後，不只單純只有量的提升，還包括質的改變，持續挹注大陸新的經濟增長動能。

兩岸經濟有連動關係

不過，儘管「三新」經濟為大陸帶來新的增長氣息，但與之相關的總體風險卻如蛆附骨，揮之不去，這恐怕也是下半年大陸經濟最需要留意的地方。其中，物價、匯率與債務三大風險明顯增溫。若處理不當將加劇經濟增長逆風。比如物價，反映供給端的生產者物價指數，已連續兩個月漲幅逼近9%，不僅創下近13年新高，也加大廠商進貨成本壓力，未來勢必不利大陸內部經濟結構的調整。再如匯率，持續走貶的人民幣，除了將進一步推升物價上漲壓力外，更會壓抑內需的消費與投資，減緩內循環經濟轉型的步調。更遑論，最近紫光集團破產重整、恆大集團陷入債務危機，都讓大陸整體系統性風險大幅升高。

這三大風險將對大陸下半年經濟走勢造成威脅。北京須預擬對策，做好萬全準備，才能防範於未然。尤其在貨幣政策的鬆緊拿捏上，如何一方面兼顧經濟成長，一方面管控好物價與匯率，更是人行決策者智慧的考驗。在穩經濟大前提下，這三大風險任一環節都不能出大紕漏，否則後果將不堪設想。人無遠慮必有近憂，輕忽風險將招來噩夢。

美中貿易戰開打後，兩岸經貿鏈結更深，大陸經濟的起伏波動對台灣影響更大。根據財政部統計，2021年上半年台灣對陸、港出口金額高達886億美元，較去年同期大增32.6%，也刷新歷史新高紀錄。大陸上半年亮眼的經濟成績，不只拉抬台灣出口，亦帶動台灣經濟表現。兩岸經濟存在明顯的連動關係。這也代表若大陸經濟出現逆風，台灣經濟也將打折扣，這對於處心積慮保5的蔡政府來說，將是一大變數，必須正面看待，而非只會唱衰大陸經濟。