河南省遭遇強降雨，鄭州發生嚴重災害，總統府發言人張惇涵轉達總統蔡英文的慰問與關切，副總統賴清德、行政院長蘇貞昌隨即也向災民表達慰問之情。這是民進黨執政以來，少見的向對岸災情致意之舉，讓人一則以喜，一則以憂。

喜的是，今年初邱太三接任陸委會主委時，曾對兩岸關係「春暖花開」抱以希望。但蔡政府既不接受九二共識，又一味親美反中，「春暖花開」很快成為空想。如今府院三巨頭願意放下身段，主動對河南災情表達善意，代表民進黨仍希望兩岸關係有解封的機會。

兩岸心結非一日之寒

憂的是，民共關係冰凍非一日之寒，不是一次善意就能打開心結。何況河南雖然有洪災，但災損並非近年最嚴重，府院三巨頭突然向大陸發出慰問，台海緊張情勢當下顯得突兀，未必能感動多少大陸人心，卻很容易被懷疑包藏「禍心」。

畢竟，兩岸之間不僅缺乏互信，更到了相互猜疑的程度。民進黨過去為操作選舉，強硬通過「國安五法」、《反滲透法》，實施兩年來，未見抓到共諜，卻對兩岸民間正常交流活動造成干擾，一次善意的口頭表示，就能讓人相信民進黨突然變得悲天憫人，願以人溺己溺的精神對待對岸嗎？

如果還要深究，去年新冠疫情剛在武漢發生時，民進黨不僅不伸手救援，還以最快速度停止口罩輸入大陸，禁止「小明」返台，過去種種錯誤，民進黨一直沒有改正，如今一次洪災就想化解兩岸心結，恐怕不是那麼容易。

既然兩岸心結難解，民進黨這時對大陸拋善意，所為何來？應從民進黨危機管理角度理解。5月本土新冠疫情大爆發，人民看穿民進黨政府所謂「超前部署」只是宣傳口號，加上疫苗進口太慢、太少，人人自危，民進黨、蘇內閣整體及蔡總統、蘇閣揆個人聲望全部直直落。這時候，國防部智庫「國防安全研究院」發表一篇「激化情緒對立的口水戰，批踢踢（PTT）八卦板疫情輿論分析」報告，把PTT內批評民進黨的帖子全部歸類為「中共同路人」，有帶動風向減輕民進黨民怨壓力之意。

只是，這篇報告不出還好，一發表立即引來年輕網民反批，大眾媒體跟進做更全面的解讀與批判，「神救援」角色沒能發揮，反而對蔡政府聲望「落井下石」。防疫不力是政府自己做不好，卻把責任推給大陸，難怪引起社會大反彈。

蔡政府打和中牌動機

國際大環境亦出現改變跡象，習近平百年黨慶演說，顯示中共和平統一方針不變，美國亦釋出反對台灣走向獨立，重申一個中國政策與美台非官方關係、台海分歧和平解決等訊號。美國方向若真的改變，民進黨對大陸策略亦須相應調整。人心向背、「反中牌」救援無效、外部環境改變，三大因素讓蔡政府產生試打「和中牌」動機。

民進黨如果真的改打「和中牌」，受創最深的可能是國民黨。「兩岸和平」原本是國民黨的強項，但去年總統大選後，黨中央棄「中」如敝屣，深怕遭到民進黨抹紅。國民黨不要，不怕被罵「紅」的民進黨卻想拾起來用。此路若行得通，國民黨將徹底失去中央執政的傳統優勢，與人民對國民黨黃金時代的歷史記憶，必須從地方基層開始重新打造優勢，將會非常辛苦。

長期以來諸多民調都顯示，高達6、7成民眾希望維繫兩岸交流對話關係，台灣國際戰略學會與台灣國際研究學會上半年所做的調查更高達77.9%，民進黨心知肚明必須改變，政權才能鞏固。但民進黨改變得了，客觀環境允許民進黨改變嗎？

民進黨曾經認定，執政穩定後大陸會「慢慢靠過來」，這種以上對下優越心態下，或許認為現在是改打「和中牌」，讓大陸靠過來的好時機，大陸國台辦也確實對府院三高層的善意迅速做了正面回應，不過，千萬不要錯誤解讀，認為大陸「靠過來」了，這只能代表大陸對「和平統一」仍抱期望。

過去4年，民進黨在兩岸和平路上打了許多洞，如果民進黨真的想改走「和中」路線，自己挖的坑，就自己先補起來吧！