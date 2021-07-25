最近找了幾位在大陸攻讀碩博學位的朋友聊天，其中不乏有修讀國際關係、法律和政治等相關科系的兩岸學子，於是我們針對兩岸不一樣的民主體制進行了一些交流，或許自己的瞭解還是十分片面，但是自認收穫頗豐，也在此寫下自己交流後的感想，希望能夠用簡單的比喻和說明，幫助大家更瞭解彼此的異同。

相信在台灣年滿18歲且投過票的百姓都知道，現行台灣對於民意代表的投票方式是兩票制，每個投票人能領到兩張選舉票，一票投人、一票選黨，如果某位候選人所得的選舉票數多餘其他候選人，且達到符合的票數門檻，則該位候選人就能對外宣佈正式當選；除了直接選候選人的方式外，還有部分民意代表是透過政黨內選的方式選出，每個具有人民一定支持度的政黨都會有相應比例的保障名額，政黨能夠依照從選民手上所得的選舉票數的多寡，根據比例讓黨內的幾位民意代表直接就任。將候選人與政黨分開投票的選舉方式，能夠確保某些只在乎民意代表的政績，而不在乎其所屬黨派，以及偏好於某特定政黨，而不在乎誰是政黨內派的民意代表的選民，都能夠得到較佳的民意體現，因為不論是小範圍的地方性選區，還是大至整個涉及台灣層級的選舉，都是選民用投票的方式，從頭至尾的參與在內，所以投票的結果也能較為直觀地反應人民的支持度。

1949年，鄧小平先生提出改革開放後，大陸經濟迎來飛速的成長，在2010年超越日本，成為世界第二大經濟體，在1921年建黨後的100週年內，完成全境脫貧攻堅的任務，並朝著鄉村振興、全民小康的目標前行，這是十分了不起的成就，也是全世界都能看得見的殊榮，但是談論到民主兩個字，以歐美為主的西方各國，都會認為台灣才是中國民主的標桿與燈塔、認為大陸離民主還有很遠的路程需要走，也時常拿台灣的選舉自由作為撻伐大陸的一種資本，但是事實真是如此嗎？或許還需要我們去稍微瞭解一下大陸的議政制度，才能夠幫助我們找到更好的解答。

通常在每年的3、4月份，大陸都會召開兩次國家級的大會，他們分別是中華人民共和國全國人民代表大會（以下簡稱「全國人大」）和中國人民政治協商會議全國委員會（以下簡稱「政協會議」），因為二者基本上同期召開，所以兩者常被合併簡稱為「全國兩會」；而地方層級組織也有兩會，只是通常在每年年初召開，所以也被合併簡稱為「地方兩會」。第一屆全國人大會議在1954年9月舉行，而第一屆全國政協會議則在1949年9月舉行，這麼說來，兩會的制度也是行之有年。

全國人大會議是以地區性做劃分，比如：江西省人大代表、福建省人大代表，以及河南省人大代表等，每個地區通常都有數個代表為該省發言，每年地方政府會發放候選人名單給百姓選擇，讓他們選擇希望由誰出任代表，為該地喉舌，這是一個環環向上的競選，每級代表都會經過數論的互評，才會成為最終代表該省出席的人大代表，所以往往能夠代替該省發言的人，都是十分優秀有為的。這些選出來的各省人大代表，往往都會在兩會舉行之前，先召集在該省各領域的牛耳進行交流，比如：醫護界、科研界、商界、學界的代表人士，

可以說是人大會議的會前會吧！

這次與我商談的一位同儕，就是此屆全國人大會議會前會被選出來的學生代表，他負責調研該地近來疫情對學生復學與生活上所受到的衝擊與影響，然後再向該省人大代表們匯報，讓他們向中央如實反應，並討論出適宜的解決方案。而其他領域的會前會代表也是如此，因為每年被選出的人大代表與會前會代表都可能有所不同，所以在徇私舞弊的問題上，還是能夠得到很好的保障；而政協會議方面，則以其職能做區分，比如：職司交通、科技、農工、經濟領域的專才，他們會根據自己現階段所發現的問題和成果給予政府反饋和建議，讓政府在政策的制定能夠有很好的依據。

最後中央政府會集合這些兩會與會人員的回饋與提出的問題，分門別類發送至各有關部門，比如：國務院的交通部、經濟部、外交部等，讓這些有關部門去回答這些代表所提出的問題，整個過程更在乎的是議論的過程與問答的交流，很多百姓的問題與政策的制定，往往不是靠投票直接得到結果，而是透過協商的過程得到答案。

台灣的選舉方式能夠得到民意的直接體現，選票會說話，選民不喜歡的政黨與候選人就不會被選上，這樣的選舉看似非常民主，但這樣的方式也存在弊端，比如：是否有可能存在賄選的問題、是否存在關鍵少數而改變政局走向的問題等。而且這樣的選舉模式十分勞民傷財、費時費力，比較適合在面積小、人口少的地區執行，比如：人口數只有台灣的1/8且面積約莫只有台灣的2倍的立陶宛等，像美國這樣國土面積世界第4、人口數達3億的國家，就不可能使用像台灣這樣的選舉模式。

美國這樣的總統制國家，元首的選舉，使用的也是以各州為基本單位，賦予各州一定的票數權重，然後計算民主與共和兩黨在該州所得到票數基數，最後勝者全拿，美國都如此，更何況是土地面積世界第3、人口數世界第1的大陸，如果每個人都要到投票所投下自己神聖的一票，那麼從選舉開始到結果出爐，需要等到猴年馬月？所以或許大陸的選票與議政模式並沒有台灣來得這麼直觀，但不可否認的是，這樣的制度也讓大陸在各個領域得到很好的發展，而且百姓也算是部分參與了選舉的過程，是一種變相的民主體現。

比起台灣民意代表在議會上大打出手的為民喉舌，最後因為兩大黨互相杯葛而導致政策胎死腹中，政策出不了立院而難以讓行政單位落實，大陸議政一言堂式的舉手一致通過，反而讓外人覺得是共產黨一黨獨大，是非民主的最佳體現，大部分人這樣的認知只能說是對錯各半，大陸確實是共產黨一黨獨大，但是台灣人容易對其產生誤解，比如：大陸人就是共產黨員的盲點，所以才會稱對岸叫中共、稱對岸同胞叫阿共仔。

其實大部分的大陸人並不是共產黨員，全中國14多億人口，是共產黨員的也就約莫9500來萬人，也就是說，大部分的百姓還只是群眾而已，而且加不加入共產黨，也是需要遵循百姓的意志和黨組織充分審閱後，才能做出的結果。而且大陸也不是只有共產黨而已，還有其他比較有名的八大黨派，如：中國國民黨革命委員會、中國民主促進會、中共農工民主黨、九三學社，以及台灣民主自治同盟等，這些黨派人數小於共產黨，共產黨只是相對較好入黨的一個組織，但是這些黨派人士往往也能給出左右政府決策的意見，比如：九三學社。九三學社是一個非常難入的一個政黨，裡面清一色是高知識分子，大部分的黨員都擁有博士學歷，而且是在各領域有高度成就的人員，才能被評選入黨，大陸人口眾多，能夠入該黨的，那可謂是精英中的精英，所以這些人在政府工作上說話的分量是非常重的，政府要做出決策之前，也往往會和這些人商議。其他的黨組織也是如此，是故我們看到會議那種一言堂式的選舉，其實不是什麼共產黨把持議會的結果論，而是大家更在意議會的協商過程，早在投票之前，大家都已經做好充分溝通，做出彼此都能接受、都能妥協的政策，最後再按照慣例式、象徵性的投票而已。

最後，我想說，沒有一種制度沒有缺點，沒有一種政策是完美的，很多事情是在摸索的道路上不斷改進，最後得到美好的果實，很多人都會認為自己的方法最好，但是殊不知別人的也不賴，我們需要用更寬廣的視角去看待每件事情，在二維的問題上，用三維的角度去處理，用全面性的思維去設想，那麼我們就會海闊天空、就會知其然，也知其所以然，希望這篇文章能夠幫助兩岸的朋友更加瞭解彼此的不同，然後有更多的包容與交流。（兩岸觀察員/高雄人，現居北京）

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期盼作者透過親身經歷的故事，刻畫兩岸社會肌理，描繪世界見聞，打破刻板印象，促進兩岸民眾相互瞭解、建立全球視野，向讀者展現時代的脈動與發展趨勢。

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