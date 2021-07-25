河南水患，我捐八萬，這個「王八蛋」我來當。

五月天等藝人發揮愛心捐款河南雨災，綠營名嘴卻詛咒，捐款的人是王八蛋。

中國大陸河南遭遇極端暴雨，省會鄭州市因洪災陷入一片汪洋，300萬人受災。

蔡英文總統對河南洪災表達慰問，藝人張庭與林瑞陽夫妻、楊丞琳和李榮浩夫妻，以及天團五月天等，都紛紛捐款協助救災。

2008年四川汶川大地震、2011年日本311大震災，台灣都熱心捐款救災。2009年台灣莫拉克風災，大陸也曾大筆捐款。

災難來時，有時會展現人性的光輝，有時也暴露人性的醜陋。五月天等人捐款，綠營名嘴卻痛罵捐款者是「王八蛋」，暴雨已肇洪災，還有人猛噴口水來助災。

綠營名嘴說中國早有1億劑BNT疫苗，但沒捐1劑給台灣，所以他要罵髒話。但是事實是大陸國台辦早表明願贈任何種類的疫苗給台灣，是民進黨自己不要，還阻擋民間自購。

當日本捐贈AZ疫苗給台灣時，心懷的是對台灣311伸出援手的感謝，當時多少人歌頌這種善與愛的循環。但同樣的事一遇到中國大陸，有批人就馬上換上另副嘴臉，齜牙咧嘴，痛罵表達愛心者，甚至為災情拍手叫好，大喊活該。

世上最可悲者，莫過於是非不分，意識形態蒙腦。明明愛心無國界，有人卻硬把人道援助扯上政治，煽動仇恨。到底誰才是真正的「王八蛋」？

河南水患，我捐8萬。綠營名嘴口中的那種王八蛋，我來當。財力有限，略盡棉力。至於要扣多少頂紅帽子，悉聽尊便。

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